ESN : Cyrille Lamotte, nouveau DG adjoint d’Experteam

Experteam, société de conseil et d’expertise IT, annonce la promotion de Cyrille Lamotte au poste de Directeur général adjoint. Cette nomination intervient dans un contexte de transformation stratégique pour l’entreprise, alors qu’elle cherche à renforcer sa position sur le marché et à accélérer sa croissance.

Cyrille Lamotte, fort de son expérience et de sa connaissance approfondie de l’entreprise, aura pour mission de piloter la rentabilité opérationnelle et de superviser la gestion des projets et des services clients.

Un rôle clé dans la nouvelle stratégie d’Experteam

Dans ses nouvelles fonctions, Cyrille Lamotte sera chargé de superviser l’ensemble des opérations de l’entreprise, avec un accent particulier sur l’amélioration de la rentabilité et la gestion des contrats d’infogérance. Son rôle sera également central dans la supervision des projets réalisés avec engagement, qui sont au cœur de la stratégie d’Experteam. Rattaché à Sébastien Marché, le dirigeant actuel, Cyrille Lamotte contribuera à la performance financière de l’entreprise et à la création de valeur pour ses clients.

« Je suis fier de relever ce nouveau défi chez Experteam qui dispose de tous les atouts nécessaires pour devenir à court terme l’acteur de référence sur son marché. Notre croissance durable, nos domaines d’expertises historiques et la montée en puissance de nos nouvelles offres sont des fondations solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour accroître nos parts de marché en accompagnant efficacement nos clients dans leurs projets de transformation digitale. » – Cyrille Lamotte

Une expertise solide au service de la transformation

Cyrille Lamotte apporte à cette nouvelle fonction une expertise pointue, acquise tout au long de sa carrière dans le secteur des technologies. Ingénieur diplômé de Telecom Bretagne, il a d’abord fait ses armes chez NET2S, avant de rejoindre BT Group, où il a occupé des rôles stratégiques, notamment en tant que Directeur des opérations et Head of BT Advise. Cela fait désormais sept ans qu’il fait partie intégrante d’Experteam, où il a occupé les postes de Directeur des Opérations et du Recrutement.

Accélération de la croissance et développement des nouvelles offres

Dans cette phase de transformation, l’entreprise mise sur l’accélération de son développement, soutenue par la solidité de ses expertises traditionnelles et par la montée en puissance de nouvelles offres. La direction mise sur cette combinaison pour répondre aux défis du marché et accompagner ses clients dans leurs projets de transformation digitale. Grâce à sa connaissance de l’organisation interne et de son environnement, Cyrille Lamotte jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre de cette stratégie de croissance ambitieuse.

Avec cette nomination stratégique, Experteam marque un tournant important dans son développement, visant à renforcer son positionnement en tant qu’acteur clé dans le secteur de la transformation digitale et de l’expertise IT.

Crédit photo : Cyrille Lamott

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Infra, Telecom, Cyber et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.