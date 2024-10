Cloud de confiance : Le secteur public et la santé au cœur du partenarait entre Experteam et Bleu

Experteam, société de conseil IT spécialisée dans les technologies Microsoft, annonce un partenariat stratégique avec Bleu, fournisseur de cloud souverain fondé par Capgemini et Orange. Une collaboration qui vise à offrir aux entreprises et aux organisations publiques une infrastructure cloud de confiance, pour accompagner leur transformation digitale dans un cadre sécurisé.

Experteam, société de conseil IT et spécialiste des environnements Microsoft, annonce un partenariat stratégique avec Bleu pour accompagner ses clients dans la mise en œuvre de projets à forte valeur ajoutée dans un cloud de confiance.

Un partenariat au service de la transformation digitale des organisations sensibles

Entreprise de services cloud fondée et détenue à 100 % par deux actionnaires français, Capgemini et Orange, Bleu a pour objectif de proposer le meilleur des services Microsoft Azure et Microsoft 365 dans un « cloud de confiance » au sens de la doctrine portée par le gouvernement français. S’appuyant sur un modèle de cloud unique, la jeune entreprise tricolore entend ainsi répondre aux besoins spécifiques de l’État, des collectivités territoriales, des hôpitaux et établissements de santé, des entités publiques et privées reconnues comme Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels (OSE) qui, à l’heure de la numérisation de l’économie et de la société, doivent allier la sécurisation des applications et des données sensibles avec l’accès aux meilleures technologies.

Visant les plus hauts niveaux de sécurité et de confiance numérique apportés par la qualification SecNumCloud 3.2 délivrée par l’ANSSI, Bleu ambitionne de proposer une plateforme totalement étanche et indépendante de Microsoft afin de garantir la meilleure protection des données et l’immunité des services aux lois non-européennes. Il y a quelques mois, le Resah (Réseau des Services Achats Hospitaliers) a confié à Experteam la totalité du marché national d’accompagnement des établissements médico-sociaux sur les technologies Microsoft.

Experteam, acteur stratégique dans l’accompagnement des projets Microsoft pour le secteur de la santé

Grâce au partenariat tissé avec Bleu, Experteam pourra étendre sa proposition de valeur en permettant aux membres du Resah d’innover et de déployer avec succès leurs projets Microsoft dans un Cloud de confiance. Le partenariat entre Experteam et Bleu est donc un formidable accélérateur pour les professionnels de santé qui pourront donner une nouvelle impulsion à leurs opérations IT en tirant parti des nombreux avantages liés à l’utilisation d’un cloud de confiance innovant et sécurisé.

Pour Sébastien MARCHÉ, CEO d’Experteam « L’usage du Cloud se positionne au centre des stratégies de transformation digitale des entreprises et structures publiques. Pour autant, les organisations les plus sensibles se doivent d’être particulièrement vigilantes pour sécuriser leurs opérations dans ce type d’environnement et veiller à la confidentialité de leurs données. Bleu a su concevoir un Cloud de confiance qui répond point par point à la doctrine définie par l’État. Nous sommes fiers de nous positionner en partenaire de Bleu pour permettre à nos clients de lancer en toute sécurité leurs projets de migration vers le Cloud. Dans ce contexte, nous leur proposerons un accompagnement de bout en bout allant de l’étude des projets jusqu’à leur mise en œuvre. »

« S’appuyer sur des partenaires comme Experteam est essentiel pour adresser les besoins du secteur de la santé. Leurs experts, forts de leur savoir-faire en transformation digitale et d’une connaissance approfondie des enjeux de ce secteur, peuvent désormais déployer notre programme Départ Lancé et accompagner les organisations dans leur migration vers le cloud de Bleu. » explique Jean Coumaros, CEO de Bleu

Crédit photo : Jean Coumaros, CEO de Bleu (compte Linkedinà

