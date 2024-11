[Partenariat] Splunk et Microsoft Azure : une alliance stratégique pour les revendeurs IT

Axée sur la cybersécurité et l’observabilité, cette collaboration vise à répondre aux enjeux croissants de la transformation numérique, tout en simplifiant la gestion des infrastructures IT. Pour les partenaires du secteur, elle représente une occasion de s’appuyer sur des outils fiables et performants pour accompagner leurs clients dans leurs projets stratégiques.

Des outils pour accélérer la transformation numérique

Splunk, spécialiste des solutions de cybersécurité et d’observabilité, a développé une offre native sur Microsoft Azure. Cette intégration inclut Splunk Cloud Platform, Splunk Enterprise Security et Splunk IT Service Intelligence, alimentés par l’intelligence artificielle. Les revendeurs IT peuvent tirer parti de ces outils pour proposer à leurs clients une visibilité complète sur leurs systèmes et une meilleure détection des incidents.

Selon Tom Casey, Senior Vice President, Splunk Products & Technology Group :

« Le partenariat stratégique noué entre Splunk et Microsoft pour concevoir nativement des solutions Splunk sur Azure témoigne de notre engagement à faire progresser la résilience numérique. »

Les solutions SaaS de Splunk permettent également aux revendeurs de s’éloigner des déploiements traditionnels pour se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée. La simplification de l’administration et la réduction des coûts de possession (TCO) sont des arguments de poids pour fidéliser leur clientèle tout en renforçant leurs marges.

Répondre aux attentes des entreprises sur la cybersécurité

Dans un contexte où les menaces informatiques se multiplient, les solutions Splunk offrent aux clients des moyens de renforcer leur posture de sécurité. La migration vers un environnement Azure permet une mise à jour continue des outils de cybersécurité, garantissant une réponse efficace aux nouvelles menaces.

En parallèle, les entreprises ayant signé un contrat MACC (Microsoft Azure Consumption Commitment) peuvent intégrer les produits Splunk dans leurs engagements existants, simplifiant ainsi l’adoption des solutions. Pour Deb Cupp, President de Microsoft Americas :

« Ensemble, Splunk et Microsoft s’engagent à guider les entreprises vers la réussite à l’ère de l’IA. Notre partenariat accélère l’innovation tout en aidant les clients communs à s’engager plus rapidement sur la voie de la résilience numérique et du succès. »

Une opportunité pour les revendeurs IT

Les revendeurs informatiques disposent ainsi d’un argument solide pour accompagner leurs clients dans leurs stratégies cloud et sécurité. Grâce aux solutions Splunk sur Azure, ils peuvent offrir des services différenciants :

Une réduction des coûts d’administration et de gestion ;

Des infrastructures simplifiées et évolutives ;

Une cybersécurité renforcée pour une continuité des activités.

En adoptant ces solutions, les partenaires IT se positionnent comme des acteurs clés de la transformation numérique de leurs clients, tout en capitalisant sur un écosystème technologique robuste et pérenne.

