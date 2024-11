Tendances : que nous révèle le dernier rapport annuel sur l’observabilité ?

L’étude met en lumière les avantages compétitifs d’une stratégie d’observabilité bien établie : réduction des coûts, amélioration de la productivité des développeurs et satisfaction accrue des clients. Selon le rapport, les entreprises qui adoptent une observabilité avancée peuvent obtenir un retour annuel équivalant à 2,67 fois leurs dépenses. Face à ces bénéfices, 86 % des répondants prévoient d’augmenter leurs investissements dans l’observabilité. Pour analyser cette pratique, Splunk a interrogé 1 850 développeurs et professionnels de l’ITOps, dégageant quatre niveaux de maturité des organisations : « débutantes », « émergentes », « en évolution » et « leaders ».

Les chiffres clés du rapport :

2,67 fois le retour sur investissement – Les organisations leaders en observabilité obtiennent un retour annuel équivalent à 2,67 fois leurs dépenses.

– Les organisations leaders en observabilité obtiennent un retour annuel équivalent à 2,67 fois leurs dépenses. 86 % des entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements – La majorité des répondants envisagent de renforcer leurs investissements en observabilité, attirés par les bénéfices opérationnels et financiers.

– La majorité des répondants envisagent de renforcer leurs investissements en observabilité, attirés par les bénéfices opérationnels et financiers. 68 % de rapidité dans la détection des incidents – Chez les leaders de l’observabilité, 68 % des entreprises détectent les problèmes d’application en quelques secondes ou minutes après une panne, soit 2,8 fois plus vite que les organisations débutantes.

– Chez les leaders de l’observabilité, 68 % des entreprises détectent les problèmes d’application en quelques secondes ou minutes après une panne, soit 2,8 fois plus vite que les organisations débutantes. 97 % des entreprises utilisent l’IA ou le ML – Presque tous les participants utilisent désormais des systèmes d’IA ou de machine learning pour optimiser leur observabilité, marquant une forte hausse par rapport aux 66 % de l’année précédente.

– Presque tous les participants utilisent désormais des systèmes d’IA ou de machine learning pour optimiser leur observabilité, marquant une forte hausse par rapport aux 66 % de l’année précédente. 58 % des répondants utilisent OpenTelemetry – Plus de la moitié des entreprises s’appuient sur ce framework open source pour la collecte de données, bénéficiant de plus de contrôle et de flexibilité dans leurs pratiques d’observabilité.

Accélérer la Réponse aux Incidents : nouvel enjeu de compétitivité

Les entreprises ayant atteint un niveau de maturité élevé en observabilité bénéficient d’une gestion optimisée des incidents, un atout pour réduire l’impact des interruptions de service. D’après le rapport, les organisations « leaders » identifient les problèmes applicatifs dans les minutes suivant une panne, à un taux 2,8 fois supérieur aux entreprises débutantes. De plus, elles estiment que 80 % de leurs alertes sont pertinentes, contre 54 % chez les débutantes, ce qui leur permet de gagner du temps en limitant les fausses alertes. Cette efficacité se reflète également dans les processus de développement : 76 % des organisations leaders poussent la majorité de leur code en continu, tandis que leurs développeurs consacrent davantage de temps à l’innovation, avec un rendement supérieur de 38 % par rapport aux organisations en phase de démarrage.

OpenTelemetry et IA : deux piliers de la résilience et de l’efficacité opérationnelle

Le rapport met également en avant le rôle croissant d’OpenTelemetry et de l’intelligence artificielle (IA) dans les pratiques d’observabilité. OpenTelemetry, soutenu par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), devient la norme pour de nombreuses organisations, leur offrant plus de contrôle sur leurs données et leur permettant de réduire les coûts. Actuellement, 58 % des participants au rapport utilisent cette solution, avec des résultats probants : 78 % des leaders observent une résilience accrue, tandis que 57 % notent une réduction de leurs dépenses.

« Construire une pratique d’observabilité de pointe, c’est avoir pour obsession d’offrir des expériences numériques uniques à vos clients et intégrer cet état d’esprit dans chaque décision que vous prenez. Notre rapport montre que cette approche est payante. Les leaders réussissent non seulement à réduire la fréquence des temps d’arrêt et leurs conséquences, mais ils constatent également que les développeurs innovent davantage et sont plus rapides. » Patrick Lin, SVP et Directeur général de l’observabilité chez Splunk.

Par ailleurs, l’adoption de l’IA pour gérer le flux d’alertes et automatiser la résolution des incidents progresse rapidement, avec 97 % des entreprises utilisant désormais l’IA ou le machine learning (ML). Parmi elles, 65 % des organisations leaders déclarent recourir à l’AIOps pour identifier et corriger les causes d’incidents. Enfin, l’étude souligne le rôle de l’ingénierie de plateforme pour soutenir l’observabilité : en libérant les équipes des tâches répétitives, cette pratique contribue à renforcer la productivité et l’efficacité des développeurs, tout en limitant l’épuisement professionnel.

Méthodologie

Cette étude mondiale a été menée de mai à juin 2024 en partenariat avec Enterprise Strategy Group, auprès de 1 850 employés, responsables et cadres ITOps, ainsi que des développeurs, des ingénieurs, des architectes et des SRE, issus d’organisations d’au moins 500 employés à temps plein et qui connaissent les pratiques d’observabilité de leur organisation. Les participants à l’étude viennent de 10 pays : Australie, France, Allemagne, Italie, Inde, Japon, Nouvelle-Zélande, Singapour, Royaume-Uni et États-Unis. Ils sont également issus de 16 secteurs d’activité : aérospatiale et défense, services aux entreprises, biens de consommation finis, éducation, services financiers, gouvernement, soins de santé, sciences de la vie, fabrication, technologie, médias, pétrole/gaz, vente au détail/en gros, télécommunications, transport/logistique et service public.

