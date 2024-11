« Apporter des solutions simples à des menaces complexes » : Entretien avec Benoit Juvin, Responsable Channel de Barracuda

Le marché de la cybersécurité continue de se transformer à un rythme effréné, poussé par des menaces toujours plus sophistiquées et des exigences réglementaires croissantes.

Un contexte qui amène les entreprises à multiplier les solutions de cyber utilisées, créant une complexité nouvelle, que doivent bien sûr maîtriser les partenaires de distributions qui les accompagnent – MSP en tête.

Entretien avec Benoit Juvin, Responsable du Channel Barracuda en France.

Vers des solutions intégrées et une conformité renforcée

« Les partenaires sont confrontés à cette réalité. Ils travaillent parfois avec 10, 20, voire 30 fournisseurs différents, avec tout ce que cela implique en termes de complexité d’administration, de diversité des interfaces graphiques et de gestion des supports. À un moment donné, cela a un coût et n’est pas forcément efficace », souligne Benoît Juvin, responsable du Channel chez Barracuda. Cette dynamique pousse de plus en plus d’entreprises et de partenaires à consolider leurs fournisseurs, privilégiant des plateformes capables de répondre à des besoins multiples.

En parallèle, le cadre réglementaire, notamment avec l’entrée en vigueur de NIS2, crée une pression supplémentaire. Cette directive impacte non seulement les entreprises directement assujetties, mais égalementleurs partenaires et prestataires. « Il y a vraisemblablement de nouveaux marchés qui vont émerger, avec des offres de services d’accompagnement à la conformité réglementaire », explique Benoît Juvin. Enfin, l’émergence de l’intelligence artificielle dans les cyberattaques impose une montée en compétences techniques des partenaires, afin qu’ils puissent anticiper et répondre à des menaces toujours plus complexes.

OpenXDR et SOC as a service

Pour s’adapter à ce marché en pleine transformation, Barracuda propose une approche structurée et flexible, pensée pour répondre aux besoins variés de ses partenaires, en particulier des MSP (Managed Service Providers). L’objectif est clair : simplifier la vie des partenaires tout en leur offrant des outils performants pour maximiser leur efficacité et leur rentabilité.

La stratégie de l’entreprise repose sur cinq piliers majeurs qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur IT : la sécurité des endpoints, des applications, des bases de données, des réseaux, ainsi qu’une couche d’analyse et de corrélation des données via la solution Open XDR. Cette dernière permet de centraliser les données issues des solutions de Barracuda et d’autres fournisseurs, renforçant la capacité des partenaires à gérer des environnements de sécurité complexes. « Nos partenaires ont besoin d’outils intégrés qui simplifient leur quotidien, et c’est ce que propose notre Open XDR. Nous offrons également un SOC as a Service, avec 130 experts qui prennent en charge la surveillance et la remédiation, permettant aux partenaires de se concentrer sur leur cœur de métier », explique Benoît Juvin, directeur Channel chez Barracuda.

Un environnement unifié pour optimiser l’efficacité des MSP

L’entreprise s’appuie aussi sur un principe central : la simplicité. L’ensemble des solutions SaaS de Barracuda est accessible via une interface unique, facilitant la gestion de domaines variés comme la sécurité de la messagerie, des applications ou encore du web. Cette approche répond à un besoin criant des MSP, souvent confrontés à une multiplicité d’outils et de fournisseurs. « Aujourd’hui, les partenaires doivent jongler avec de nombreuses solutions, ce qui engendre des coûts opérationnels élevés. Chez Barracuda, nous leur offrons un environnement unifié pour optimiser leur efficacité », ajoute-t-il.

La flexibilité est également un axe clé de la stratégie de Barracuda. Les partenaires peuvent choisir entre différents modèles de collaboration : achat-revente traditionnel ou services managés. Cette adaptabilité se prolonge dans les options de déploiement, allant des appliances physiques et virtuelles aux solutions entièrement cloud ou full SaaS. « Ce pouvoir du choix est essentiel pour répondre à la diversité des besoins de nos partenaires et de leurs clients finaux », précise Benoît Juvin. Pour renforcer son accompagnement, Barracuda mise sur la formation et le soutien technique, à travers notamment sa Partner Sales Engineer Community, tout recemment lancée : Une communauté qui doit permettre aux partenaires d’accéder à des environnements de tests, de passer des certifications gratuites et de renforcer leurs compétences techniques. Des outils comme des scans de vulnérabilité leur offrent par ailleurs des opportunités commerciales supplémentaires.

Benoit Juvin donne maintenant rendez-vous à ses partenaires début décembre. Barracuda devrait annoncer à ce moment-là de nouvelles solutions visant à simplifier et optimiser sa plateforme, renforçant ainsi son engagement à soutenir les MSP et leurs clients face à la complexité croissante de la cybersécurité.

