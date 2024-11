Avec sa Partner Sales Engineer Community, Barracuda entend fédérer la communauté des revendeurs et MSP

La Partner Sales Engineer Community se distingue par des outils et ressources techniques destinés aux ingénieurs commerciaux. Ces derniers auront accès à des formations spécialisées, des environnements « bac à sable » (ou SandBox) pour tester les solutions Barracuda, des démonstrations en direct, ainsi qu’à des outils d’analyse. L’objectif : mieux comprendre les cybermenaces actuelles et accompagner leurs clients dans le renforcement de leur sécurité.

Une communauté pour développer compétences et collaboration

Le programme encourage également la collaboration entre partenaires grâce à des espaces d’échanges et propose des incitations exclusives pour récompenser leur engagement. Pour Jason Beal, vice-président Worldwide Partner Ecosystems chez Barracuda, « Les partenaires doivent donner la priorité à des solutions complètes qui sont faciles à acheter, à déployer et à utiliser. » Introduit en décembre 2023, le Barracuda Partner Success Program continue lui d’évoluer avec des outils en libre-service et des processus automatisés. Ces ajouts visent à simplifier le quotidien des partenaires et à identifier de nouvelles opportunités commerciales, dans un contexte où la cybersécurité est devenue une priorité stratégique.

« Nous avons réalisé des progrès significatifs dans le Barracuda Partner Success Program depuis son lancement », explique Jason Beal. Il souligne également que les améliorations récentes sont le fruit d’un dialogue constant avec les partenaires : « Nous apprenons à leurs côtés dans le cadre d’une approche véritablement collaborative. Ces mises à jour […] répondent directement aux commentaires afin de satisfaire leurs besoins en constante évolution. » Dustin Bonn, directeur des ventes de solutions IT chez Marco Technologies, souligne en retour la pertinence du programme : « La plateforme de Barracuda s’aligne parfaitement avec notre stratégie de en tant que revendeur et fournisseur de services managés pour les PME ». Il est incroyablement facile de travailler avec Barracuda, qui offre un support solide et des incentives qui reflètent son engagement auprès du Channel. »

La Partner Sales Engineer Community et les mises à jour du Partner Success Program sont disponibles dès à présent, confirmant l’ambition de Barracuda de renforcer son écosystème de partenaires face à l’évolution des cybermenaces.

Les évolutions Partner Success Program, tells qu’annoncées par Barracuda :

Security Operations Center (SOC) as-a-Service pour les partenaires sell-through : pour la première fois, Barracuda Managed XDR (Extended Detection and Response) est désormais disponible pour l’ensemble des partenaires, leur permettant ainsi de renforcer leur cybersécurité et celle de leurs clients tout en répondant à l’opportunité croissante des utilisateurs finaux pour le SOC-as-a-Service. La plateforme cloud-native fournit un SOC distribué mondialement 24h/24, 7jours/7 et 365 jours /365 pour des détections et des réponses rapides face aux menaces. Elle améliore la cyber-résilience en aidant les équipes à s’attaquer aux menaces, et à effectuer des remédiations à l’aide d’une solution unique. Cela permet d’éliminer le besoin de nombreux outils de sécurité, ou d’une expertise spécialisée en matière de cybersécurité.

Ressources et programmes d'assistance technique : de nouvelles certifications pour Barracuda Managed XDR, et des certifications mises à jour pour d'autres offres phares, y compris Barracuda Email Protection et Barracuda Cloud-to-Cloud Backup, aident les partenaires à différencier leur activité, à améliorer le cycle de vente et à accroître l'efficacité opérationnelle, améliorant ainsi l'expérience du client final. En outre, une nouvelle page de démonstration destinée aux partenaires offre un accès simplifié afin de faciliter les opportunités de vente.

Des outils d'automatisation qui améliorent la productivité : deux nouveaux tableaux de bord permettent aux partenaires de contrôler facilement la conformité du programme, avec une visibilité en temps réel sur les revenus, les certifications obtenues et les renouvellements, ainsi que de suivre les performances par rapport aux objectifs de délivrabilité.

