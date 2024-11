Dell Tech Forum : l’IA au service du Channel ? Retour sur l’intervention de Sebastien Verger, CTO Dell France

Sebastien Verger est direct : pour lui, les grands modèles de langage (LLM) ont longtemps été synonymes de gigantisme, avec une course aux performances marquée par des coûts élevés. Une tendance qui évolue maintenant vers des modèles plus petits et spécialisés, dits « small language models » (SLM), offrant aux entreprises des solutions plus flexibles et abordables.

Du LLM au SLM : l’émergence des « small language models »

« Ces plus petits modèles permettent de déployer des projets IA à moindre coût et à plus petite échelle« , explique-t’il, soulignant leur pertinence pour les entreprises de taille plus modeste qui souhaitent intégrer l’IA sans dépendre des grands hyperscalers. Une démocratisation des technologies IA amenée à créer un vivier d’opportunités pour les partenaires de distribution. Lors de son intervention, Sebastien Verger a également largement insisté sur le rôle des environnements hybrides pour les projets IA, combinant cloud, infrastructures locales et traitements Edge.

Pour le CTO de Dell, le Edge, qui traite les données au plus proche de leur source en temps réel, bénéficie largement de l’IA. « Le Edge a été un petit peu ralenti dans sa croissance par l’arrivée de l’IA en termes de priorité chez les clients et va reprendre de l’ampleur grâce à l’IA« , a-t-il précisé. Une dynamique qui rappelle que les projets Edge et IA s’enrichissent mutuellement, avec des cas d’usage variés tels que le traitement des données industrielles et la gestion des flux opérationnels. Cela offre aux acteurs du channel l’opportunité d’accompagner leurs clients dans des projets intégrant des infrastructures hybrides, combinant Edge, cloud et ressources locales.

L’essor des « PC IA » et le renouvellement des infrastructures

Sébastien Verger a également évoqué l’impact de l’IA sur le marché des postes de travail. Selon lui, l’essor des PC IA s’accompagne d’une conjonction favorable : la phase de renouvellement des équipements achetés pendant la pandémie et la fin du support de Windows 10. Ces facteurs, combinés aux besoins croissants en puissance de calcul et en fonctionnalités IA au poste client, devraient accélérer les cycles de renouvellement. « Nous assistons à une transition majeure vers des PC boostés par l’IA, qui permettent de nouvelles expériences utilisateurs et de répondre aux attentes croissantes de nos clients« , explique le CTO de Dell France.

Cette évolution doit créeer de nombreuses opportunités pour les acteurs du channel, appelés à accompagner les entreprises dans la modernisation de leur parc informatique. L’impact des PC IA va d’ailleurs au-delà du matériel : il s’agit de repenser les usages, de renforcer la sécurité et de faciliter la collaboration entre équipes, notamment avec des outils intégrés boostés par l’IA. L’adoption de ces technologies ne se limite plus aux grands comptes, mais s’étend aux PME qui souhaitent améliorer leur productivité et réduire leurs coûts.

Cas d’usage, services et infrastructures : le plan d’action de Dell pour l’IA