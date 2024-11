« 90% du chiffre d’affaires de l’IA échappe au channel » : que retenir des tendances du marché présentées par Canalys sur le Dell Tech Forum ?

Si l’IA suscite une attention croissante dans l’industrie, son intégration dans le channel reste limitée. « Aujourd’hui, 90 à 92 % du chiffre d’affaires de l’IA échappe au channel », souligne immédiatement Robin Ody, comparant cette situation aux 73 % du secteur technologique global qui transitent par ce même circuit. Pour lui, cette disparité illustre une opportunité majeure, mais rappelle également que l’IA est encore en phase de construction, que ce soit au niveau des logiciels, du matériel ou de l’infrastructure.

Le marché actuel voit de grands acteurs tels que Dell et NVIDIA bâtir les fondations de cette infrastructure, support des futures applications logicielles et des flux de données à venir. Cette concentration des revenus IA entre quelques géants pose la question de l’implication des partenaires du channel dans cette transformation.

Croissance modérée mais optimiste pour le channel en 2025

Robin Ody a également abordé les perspectives de croissance économique pour le channel, observant une progression de 6 à 7 % en France actuellement, un chiffre aligné sur la moyenne de la région EMEA, où la croissance varie entre 6 et 8 % selon les pays. « une légère amélioration est attendue pour l’année prochaine, possiblement 8 à 9 % », a-t-il précisé.

Ce contexte de croissance reste toutefois marqué par des variations notables : le deuxième semestre 2024 a affiché une croissance de 4 % pour les partenaires du channel en EMEA, contre 3 % pour les distributeurs. En France, la dynamique semble plus favorable, signe d’une bonne résilience du marché. « Les conseils d’administration des grandes entreprises ont resserré les budgets cette année, rendant les choses plus difficiles. Mais pour 2025, une amélioration des performances économiques et une éventuelle reprise pourraient presque doubler les chiffres actuels », conclut l’analyste, se montrant optimiste quant aux perspectives du secteur.

Photo : Robin Ody, analyste principal EMEA de Canalys (compte Linkedin)

