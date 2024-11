« Avec l’IA, le marché du PC fait peau neuve » Entretien avec Filipe Brito, Sr Director PC Systems chez TD SYNNEX

Une tendance forte qui ouvre le champ à de nouvelles opportunités, et qui devraient permettre au marché des PC de redevenir attractif pour les revendeurs, après plusieurs mois en berne.

Entretien avec Filipe Brito, Sr Director PC Systems chez TD SYNNEX France

Quels sont les enjeux derrière l’émergence des PC IA ?

Filipe Brito : Le marché du PC s’était vraiment essoufflé ces deux dernières années. Dans l’IT, beaucoup de revendeurs en ont souffert. Le contexte est en train de changer. Avec d’un côté, le cycle de renouvellement naturel des PC : La plupart des entreprises et des administrations s’étaient équipées pendant le COVID. Souvent dans l’urgence. Donc avec des PC pas toujours adaptés à l’usage du collaborateur. Et pour certains, des PC toujours sous Windows 10, dont la fin de support entre dans sa dernière phase. Toutes ces entreprises vont devoir renouveler progressivement, parfois rapidement, ce parc de PC « COVID » vieillissant.

« Avec l’émergence de l’IA embarquée dans les PC, on remet l’usage, le métier, et l’expérience utilisateur au centre de la décision d’achat ».

Elles auront la volonté de s’équiper avec des PC adaptés aux outils, aux softwares actuels, avec une meilleure autonomie, une réduction du bruit et de la chaleur, mais aussi une capacité à réduire leur empreinte carbone. Les PC IA vont répondre à tous ses besoins, tout en apportant des réponses concrètes aux enjeux d’efficacité opérationnelle : Automatiser les processus, faciliter l’analyse de données, optimiser la prise de décision…

Quand le marché des PC IA sera-t-il mature ?

F.B : C’est une tendance déjà bien identifiée : IDC, par exemple, estime que 70% des entreprises dans le monde prévoient d’investir dans les GenAI et dans les PC au cours des 10 prochains mois. Gartner également, pour qui 100% des PC achetés par les entreprises seraient des PC IA dès 2026.

Les premiers PC IA que nous avons distribués jusqu’à maintenant en France avaient pour la plupart des configurations relativement haut de gamme, positionnées comme Premium, pour répondre aux attentes des « early adopters ». Au fur et à mesure, de nouvelles configurations, davantage « mainstream » apparaissent, comme pour toute nouvelle technologie.

« Nous entrons dans une période qui doit profiter aux revendeurs, particulièrement aux revendeurs qui auront pris eux aussi ce virage IA. Qu’ils soient orientés SMB, Corporate, ou Retail ».

Si l’impact sur les chiffres de ventes n’est pas encore spectaculaire, nous nous attendons à entrer dans une phase d’accélération forte. Une phase de transformation, également, puisque l’IA va impacter l’ensemble des produits, des solutions, et des services IT. Nous entrons dans une période qui doit profiter aux revendeurs, particulièrement aux revendeurs qui auront pris eux aussi ce virage IA. Qu’ils soient orientés SMB, Corporate, ou Retail.

Justement, comment TD SYNNEX accompagne ses revendeurs sur l’IA ?

F.B : Nous sommes montés rapidement en compétence sur le sujet IA. Dans notre équipe, nous avons nommés des référents, chargés d’accompagner l’intégration des offres de PC IA, de piloter les alliances les plus stratégiques, en transversal, pour apporter le meilleur support possible à nos commerciaux et nos revendeurs. Mais nous voulons surtout faire la différence grâce à notre plateforme TD SYNNEX « Destination AI », qui a été construite pour accompagner les revendeurs dans l’adoption de l’IA.

C’est une plateforme très « relationnelle », qui favorise les échanges autour des solutions IA. Le site dispose notamment d’un espace dans lequel marques et revendeurs peuvent interagir avec nos experts techniques TD SYNNEX. Pour les revendeurs, il s’agit également d’une base documentaire extrêmement riche, avec des formations, des vidéos, des webinaires mis à jour régulièrement. C’est un programme qui a vocation à s’inscrire dans la durée, et dans lequel nous intégrons de plus en plus de constructeurs – mais aussi d’éditeurs, puisque « Destination AI » concerne l’ensemble des solutions IA : les serveurs, le stockage, les solutions software…

Un entretien à retrouver dans le nouveau numéro de « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France. 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances du marché Cyber, Infra, Telecom et AV. Et Pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.