Proofpoint et Orange Cyberdefense renforcent leur partenariat : « Des outils centrés sur l’humain pour mieux protéger les employés et leurs données »

Le paysage de la menace en France ne cesse d’évoluer, et les attaques ciblant les individus restent au premier plan. Dans son rapport Voice of the CISO 2024, Proofpoint révélait que le nombre de RSSI français considérant l’erreur humaine comme la plus grande vulnérabilité de l’entreprise était en hausse (82 % en 2024 contre 75 % en 2023)

Proofpoint, spécialisée dans la cybersécurité et de la conformité, commente aujourd’hui l’extension de sa collaboration avec son partenaire Orange Cyberdefense, leader européen des services de cybersécurité. Ce partenariat étendu permettra à Orange Cyberdefense d’offrir à ses clients en France les solutions de protection contre les menaces et de protection de l’information de Proofpoint, et ainsi aider les organisations à mieux protéger leurs employés et leurs données.

Les attaques centrées sur l’humain sont l’une des principales causes de perte de données dans les organisations. En 2024, 58 % des RSSI français ont déclaré avoir dû faire face à une perte de données sensibles au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 81 % ont affirmé que les employés quittant l’organisation avaient contribué à cette perte.

Les pertes de données n’arrivent pas par hasard…

Avec ses solutions de sécurité centrées sur l’humain, Proofpoint vient compléter le portefeuille d’Orange Cyberdefense et ainsi aider les clients à réduire encore plus la surface d’attaque, tout en renforçant leur première ligne de défense, à savoir les employés.

Kent Breaux, Vice-président EMEA de Proofpoint :

« Les cybercriminels savent que les individus sont des cibles qui peuvent être exploitées, par négligence, usurpation d’identité ou même dans certains cas par malveillance. Qu’il s’agisse de menaces ciblant directement les utilisateurs, comme la compromission des courriels professionnels (BEC) et les ransomwares, de techniques d’usurpation d’identité sophistiquées ou bien de compromissions sur la chaîne d’approvisionnement, l’arsenal des cybercriminels est diversifié et en évolution constante. Ce partenariat étendu avec Orange Cyberdefense en France vise à fournir à davantage d’organisations des outils centrés sur l’humain pour les aider à naviguer dans un paysage cyber complexe et mieux protéger leurs employés et leurs données ».

Alexandre Nasrinfar, Chief Business Officer France, Orange Cyberdefense :

« Aujourd’hui, les entreprises et les institutions sont confrontées à des cybercriminels qui concentrent leurs efforts sur le maillon le plus faible: l’utilisateur. Le renforcement de notre partenariat avec Proofpoint et l’intégration de notre flux d’intelligence Cyber Threat, nous permettra d’aider les entreprises en France à détecter les menaces ciblant leurs employés, prévenir la perte de données et renforcer la sensibilisation des collaborateurs ».

Les pertes de données n’arrivent pas par hasard, les utilisateurs en étant la principale cause. Pour autant, les solutions existantes restent non seulement cloisonnées et limitées à un seul canal, mais également incapables d’exploiter les données comportementales. Proofpoint entend rappeller qu’il est de la responsabilité des utilisateurs de protéger l’information, via une approche différente : Une approche intégrée permettant aux organisations de prévenir les pertes de données et les risques internes induits par des employés négligents, malveillants ou compromis et de garantir ainsi une protection complète.

