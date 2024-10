Partenariat avec MIEL, nouveau VP Europe du Sud : IGEL affiche ses ambitions en France et en Europe

IGEL Technology, spécialiste des systèmes d’exploitation sécurisés pour les postes de travail, annonce une expansion stratégique en France et en Europe du Sud. Ce développement marque une étape importante pour IGEL, qui souhaite renforcer sa relation avec les revendeurs et prestataires IT de la région, leur permettant de répondre plus efficacement aux besoins de leurs clients en matière de sécurité et de gestion des terminaux.

Pour soutenir cette croissance régionale, IGEL annonce d’abord la nommination de Jean-Charles Labbat au poste de vice-président régional pour l’Europe du Sud, couvrant la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et Israël. Fort d’une expérience solide chez IBM, Cisco et VMware, Jean-Charles Labbat supervisera les opérations régionales et le développement des relations avec les partenaires locaux.

Jean-Charles Labbat, nouvel homme fort d’IGEL en France et en Europe du sud

L’expansion d’IGEL en Europe du Sud s’accompagne d’une collaboration étroite avec des distributeurs locaux reconnus, notamment MIEL en France, Dakel en Espagne, Ready Informatica en Italie, et Innocom en Israël. Ces partenariats renforcent l’accès des clients régionaux aux solutions d’IGEL, facilitant leur transition vers des environnements cloud sécurisés tout en assurant un support technique complet. Avec ces collaborations, IGEL veut proposer à ses partenaires un cadre solide et innovant, axé sur la durabilité et la protection contre les menaces numériques telles que les ransomwares.

En tant que partenaire technologique, IGEL s’associe également à Citrix, Microsoft, Omnissa et Island pour offrir des solutions de virtualisation et d’accès SaaS qui répondent aux attentes des entreprises et organisations locales. Cette stratégie s’aligne sur l’engagement de l’entreprise à accompagner ses partenaires dans le développement de solutions cloud adaptées aux besoins de secteurs spécifiques comme la santé, l’administration et les services financiers.

Un réseau de distribution renforcé, pour des opportunités de formation et de croissance pour les partenaires IT

IGEL rappelle avec ces accord que l’accompagnement de ses revendeurs et prestataires IT est au cœur de sa stratégie de croissance. En étendant sa présence, IGEL souhaite non seulement améliorer la distribution de ses solutions, mais aussi offrir des programmes de formation avancés pour que ses partenaires puissent renforcer leurs compétences et répondre aux défis techniques de leurs clients. Ces formations permettent aux partenaires de maîtriser des outils tels que l’authentification par carte à puce ou le modèle de sécurité Zero Trust, une expertise particulièrement prisée par les PME et TPE.

« Nous avons le privilège de distribuer les solutions d’IGEL en France depuis un certain temps déjà, et l’accueil du marché a toujours été extrêmement positif », déclare Jean-Baptiste Pommé, directeur général de MIEL, partenaire d’IGEL en France. « Avec l’appui désormais d’une équipe locale dédiée, nous sommes convaincus que les solutions innovantes d’IGEL auront un écho encore plus fort sur le marché. Nos clients, comme nos prospects, pourront ainsi continuer de se projeter vers un avenir informatique sécurisé et agile. »

L’Europe du Sud, région stratégique pour IGEL et ses partenaires

Avec ce réseau de distribution renforcé, IGEL cible un marché en plein essor en Europe du Sud, où les entreprises recherchent des solutions informatiques prêtes pour le cloud et capables de répondre aux exigences en matière de sécurité et de durabilité. Grâce aux synergies développées avec ses partenaires, IGEL propose une gamme complète de solutions adaptées aux besoins des différents secteurs, contribuant ainsi à la transformation numérique des organisations.

« Le développement d’IGEL Technology en France et dans le reste de l’Europe du Sud constitue une étape importante dans notre stratégie de croissance mondiale. Notre ambition est de transformer la gestion et la sécurité des terminaux dans les secteurs de la santé, de l’administration, des services financiers, du retail et de l’industrie », explique Klaus Oestermann, PDG d’IGEL. Qui en profite pour détailler les ambitions de l’entreprise :

« En nous associant à MIEL, Dakel, Ready Informatica et Innocom, nous mettons en place un réseau de distribution qui aide les clients à bénéficier de la méthode ‘Simply IGEL it’ pour atteindre un niveau inédit de sécurité et de protection face aux ransomware, de réduction du coût total de possession et de durabilité. »

Avec ce développement stratégique en France et en Europe du Sud IGEL entend rappeler sa volonté de s’établir comme un acteur incontournable dans la gestion sécurisée des postes de travail à l’échelle mondiale.

Crédit Photo : Jean-Charles Labbat, IGEL (compte Linkedin)

