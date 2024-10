Nouveautés Cisco : assistant IA, gestion avancée et audio de haute précision, que retenir des annonces faites sur WebexOne24 ?

Cisco a récemment dévoilé de nouvelles solutions intégrant l’IA pour optimiser les réunions et la gestion des espaces de travail lors de l’événement WebexOne. Ces innovations sont conçues pour répondre aux besoins croissants des équipes IT et des employés en matière de collaboration efficace et immersive.

Lors de l’événement WebexOne, Cisco a dévoilé une série d’innovations intégrant l’IA pour améliorer la connexion et la collaboration au sein des entreprises. Parmi ces nouveautés figurent des outils tels que Cisco Spatial Meetings, le Ceiling Microphone Pro et de nouvelles fonctionnalités pour l’assistant IA de Webex. Ces solutions visent à répondre aux attentes des employés et des équipes informatiques en matière de collaboration fluide et intelligente.

Cisco présente de nouvelles solutions IA lors de WebexOne

Dans un contexte où le travail à distance devient de plus en plus courant, les entreprises recherchent des solutions efficaces qui facilitent les interactions et optimisent les espaces de travail. Cisco se positionne comme un acteur clé en proposant des technologies innovantes qui transforment les méthodes de travail et améliorent l’expérience utilisateur. Avec l’objectif de fournir des outils intelligents et faciles à gérer, permettant ainsi d’améliorer l’expérience des employés et des clients. Jeetu Patel, Executive Vice President and Chief Product Officer Cisco :

« Avec l’IA intégrée dans chaque partie du portefeuille de produits de Cisco, nous aidons les organisations à préparer l’avenir de leurs espaces de travail avec des solutions prêtes pour la prochaine génération de mode de travail »,

Un des concepts phares introduits par Cisco est celui de « Distance Zéro ». En effet, à l’ère du travail distribué, il est crucial de donner l’impression aux participants d’une réunion qu’ils se trouvent dans la même pièce, même lorsqu’ils sont physiquement éloignés. Grâce aux avancées en IA, Cisco a redéfini les environnements de travail intelligents pour offrir des expériences de réunion plus équitables et inclusives, quel que soit le lieu ou le mode de travail.

Focus sur l’expérience utilisateur, avec un environnement de travail intelligent

Les nouvelles solutions lancées par Cisco incluent plusieurs outils qui transforment les espaces de travail :

Cisco Spatial Meetings : Ce système permet de transformer n’importe quel espace équipé d’un Cisco Room Bar Pro en un studio immersif. En utilisant des vidéos spatiales sur Webex, notamment avec Apple Vision Pro, les utilisateurs peuvent réaliser des démonstrations de produits et des visualisations de conception avec une qualité d’image exceptionnelle.

: Ce système permet de transformer n’importe quel espace équipé d’un Cisco Room Bar Pro en un studio immersif. En utilisant des vidéos spatiales sur Webex, notamment avec Apple Vision Pro, les utilisateurs peuvent réaliser des démonstrations de produits et des visualisations de conception avec une qualité d’image exceptionnelle. Ceiling Microphone Pro : Ce microphone adaptatif capte les conversations de manière naturelle, quel que soit l’endroit de la pièce où se trouve le locuteur. Grâce à l’IA, il s’adapte automatiquement aux changements de configuration de l’espace, offrant une expérience de réunion immersive et sans tracas. Son installation est rapide, nécessitant seulement quelques minutes.

En parallèle, Cisco propose également des solutions pour aider les équipes IT à gérer efficacement des espaces de travail flexibles. Parmi ces outils, on retrouve :

Workspace Designer : Cet outil automatise la conception et la personnalisation des espaces de travail, permettant une vue en 3D de la couverture audio et vidéo.

: Cet outil automatise la conception et la personnalisation des espaces de travail, permettant une vue en 3D de la couverture audio et vidéo. Diagnostics intelligents dans Control Hub : Cette fonctionnalité permet aux équipes IT de résoudre les problèmes en temps réel dans les salles de réunion.

: Cette fonctionnalité permet aux équipes IT de résoudre les problèmes en temps réel dans les salles de réunion. Intégration de ThousandEyes sur Desk Phone 9800 Series et Webex Calling : Cette intégration aide à surveiller et à résoudre les problèmes d’appel, réduisant ainsi les interruptions.

Renforcement de la productivité et de l’engagement des employés

Pour améliorer la collaboration et l’engagement, l’assistant IA de Cisco propose plusieurs fonctionnalités intéressantes. Il permet aux utilisateurs d’automatiser leurs flux de travail grâce à des intégrations avec des applications comme Salesforce, ServiceNow et Zendesk. De plus, l’intégration de Glean facilite les discussions et accélère la prise de décision, tout en proposant des options de partage et de récapitulation sur des plateformes comme Microsoft Outlook et Teams.

D’autres outils tels que les améliorations de Vidcast et les sondages Slido générés par l’IA viennent renforcer l’expérience des utilisateurs. Ces innovations visent à gagner du temps et à améliorer la qualité des interactions, permettant aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs équipes.

