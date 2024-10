Datacore Days 2024 : Entretien avec Delphine Ducastel, Country Manager France

Les DataCore Days avaient lieux cette années les 3 et 4 octobre sur Menton. Temps fort de l’année de l’éditeur spécialisé dans le stockage de données et de la gestion des infrastructures numériques, l’évènement a rassemblé cette année encore les acteurs majeurs de l’industrie, des experts tech aux entreprises en quête d’innovations pour optimiser leurs SI.

Entretien sur les Datacore days 2024 avec Delphine Ducastel, Country Manager France & Africa chez DataCore Software.

Q uel est l’objectif de ces Data core days 2024 ?

Nous avions plusieurs objectifs. Nous sommes avant tout là pour réunir nos partenaires, pour les informer, pour qu’ils passent des moments agréables avec nos équipes. Nous proposons à nos partenaires des sessions techniques, mais aussi beaucoup de fun. Les datacore days, ce sont beaucoup de belles rencontres. C’est vraiment important pour nous de réunir tout notre écosystème, de réunir les profils techniques, commerciaux, et avant-ventes. Pour que tout le monde ait le même niveau d’information, avec une vue exhautive sur nos solutions Datacore. Le challenge pour nous, c’est aussi de faire toujours mieux, année après année !

Quels sont les retours de vos partenaires sur ces Datacore days ?

Nous avons des retours très positifs de nos partenaires, qui apprécient particulièrement ce format. Les Datacore Days existent depuis 1998. Nous sommes nés et nous avons été créé sur une technologie, un produit qui répondait à un besoin. Aujourd’hui, nous avons un portfolio très complet, plusieurs technologies, nous répondons à de multiples besoins de stockage. L’objectif est vraiment de sensibiliser l’ensemble de nos partenaires clés sur l’ensemble de la gamme produit.

Sur la plénière, vous avez beaucoup parlé de cybersécurité…

Le terme “cybersécurité” est de plus en plus présent, même si nous en avons toujours fait, et que nous avions déjà le produit qui convenait. Il est important d’avoir les bonnes technologies au bon moment. Aujourd’hui, comme je disais hier à nos partenaires, avec la législation, nous sommes obligés d’apporter des fonctionnalités supplémentaires, orientées pour l’Europe. « Nous sommes la vitamine du stockage » Delphine Ducastel Boulon, Country Manager Datacore

Comment se positionne Datacore, sur le marché ?

Il y a trois gros types de stockage. Il y a le « bloc », qui est historique, une grosse partie de notre base installée. Il y a le monde de l’objet, du file et du conteneur. Aujourd’hui, c’est vraiment dans le monde du ‘file’ que nous cherchons à nous démarquer. Si on regarde les chiffres et les tendances, le stockage « objet » grandit énormément. Nous progressons de 20, 30 % chaque année. Le stockage « bloc » reste à peu près équivalent, même si les entreprises ont un stockage qui ne fait que grossir. Nous avons les technologues qui conviennent parfaitement pour ces deux types de stockage – bloc, et objet – qui explosent aujourd’hui. Nous ne mettons pas pour autant le « file » de côté. Et c’est l’objectif. Nous sommes sur une offre à 360 degrés, en restant logiciel. C’est notre force. Quels sont vos projets pour l’avenir ? Nous avons levé des fonds dernièrement, 60 millions. Datacore gagne de l’argent depuis 18 ans. Dans l’IT, sur le stockage, c’est plutôt rare. Ça, c’est sain. DataCore a beaucoup investi depuis cinq, six ans, pour étoffer la gamme, apporter différentes solutions et se positionner en leader au niveau software sur l’ensemble des types de stockage que l’on peut rencontrer sur le marché, le tout, en restant 100% logiciel. Donc aujourd’hui, je pense que nous avons les deux pieds dans la raquette du monde du « file » – raquette de Padel puisque nous surfons sur les dernières tendances ! Enfin, nous continuons d’étudier, de travailler sur des projets d’acquisitions. Nous avons déjà identifié quelques sociétés à racheter. Nous espèrons trouver une pépite rapidement dans le monde du « file ». Aujourd’hui, on parle de cyber, mais aussi beaucoup d »IA. C’est un sujet capital, bien sûr.