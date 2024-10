HP nomme son nouveau Directeur Commercial pour la France

HP France ne sera pas restée longtemps sans Directeur Commercial. Avec la nomination de Fabien Da Col, le constructeur fait le choix de la continuité et d’une certaine stabilité. Présent dans l’entreprise depuis 1994, Fabien Da Col avait évolué depuis dix ans sur différents postes stratégiques au sein d’HP : dans les ventes, le marketing et le management. Depuis 2021, il occupait le post de Directeur de la Catégorie Solutions d’Impression de HP France.

Fabien Da Col, nouvel homme fort d’HP France

En charge des ventes Systèmes personnels, Solutions d’Impression et Services, Fabien Da Col est désormais reponsable du déploiement de la stratégie du Groupe en France. Il sera chargé de poursuivre la transformation de la filiale vers un modèle axé sur le client et la performance, avec pour objectif de concentrer les actions de HP sur les priorités business, de renforcer la coordination avec le canal de distribution et de continuer à améliorer les outils et processus.

Une nomination commentée par le principale intéressé, Fabien Da Col :

« Fort de ma connaissance du secteur des technologies et de ses mutations, je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi au sein de HP France. Je suis plus que jamais convaincu que nous allons poursuivre notre croissance grâce à notre solide écosystème de partenaires et nos solutions innovantes et performantes »,

Fabien Da Col sera remplacé en tant que Directeur de la Catégorie Solutions d’Impression de HP France par Edward Popelard, à partir du 1er novembre 2024. Une promotion pour celui qui était jusque-là Responsable des ventes grand public chez HP. Et un nouveau choix pour le constructeur de privilégier la mobilité interne et la promotion de ses managers les plus expérimentés.

