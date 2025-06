Total MDR : WatchGuard industrialise le SOC pour les MSP

WatchGuard enrichit son portefeuille avec Total MDR, une solution managée de détection et réponse aux incidents, conçue pour les MSP. Intégrée à sa plateforme de cybersécurité, cette offre vise à réduire la complexité opérationnelle en centralisant la sécurité des terminaux, réseaux, identités et environnements cloud, dans un portail unique.

Un SOC managé et automatisé pour contrer la saturation opérationnelle

Pensée pour répondre à la montée en puissance des modèles cloud-first et à la fragmentation des menaces, Total MDR couple intelligence artificielle et supervision humaine 24/7 via un SOC dédié. Selon WatchGuard, cette approche permettrait de ramener le temps moyen de détection et de réponse à 6 minutes, contre 30 minutes en moyenne sur le marché. Côté précision, la solution revendique moins d’un faux positif par mois, contre plus de 250 dans les standards observés.

« WatchGuard Total MDR exploite toute la puissance de notre stack produits pour stopper de manière proactive des menaces que les outils traditionnels laissent passer, explique Andrew Young, Chief Product Officer chez WatchGuard. C’est un atout décisif pour les MSP, souvent contraints de jongler entre plusieurs portails et fournisseurs pour répondre aux attaques. Offrir une vue unifiée depuis un seul tableau de bord est une révolution. Que ce soit pour bloquer une tentative de connexion suspecte, isoler un terminal compromis ou arrêter un trafic réseau douteux, Total MDR permet aux MSP de gagner en efficacité et de renforcer leur posture de sécurité ».

Des performances validées par le benchmark MITRE

WatchGuard cible notamment les MSP qui adressent les PME et le mid-market. Ces acteurs doivent aujourd’hui faire face à des exigences croissantes en matière de cybersécurité, souvent sans disposer de ressources internes suffisantes. Total MDR se positionne comme une réponse clé en main, avec un onboarding rapide, un accompagnement continu par des Technical Account Managers, et une tarification jugée accessible par l’éditeur.

Selon WatchGuard, la solution permet aux MSP de croître plus rapidement, de rationaliser la gestion des menaces, et de livrer des résultats tangibles de cybersécurité, sans alourdir leurs charges opérationnelles. Elle s’appuie notamment sur les benchmarks MITRE 2024, dans lesquels WatchGuard revendique un faible taux de bruit en détection.

Julien Perret, fondateur de l’entreprise Eiffie, MSP basé en France, témoigne : « Le paysage des menaces ne cesse de se complexifier, avec des attaques de plus en plus rapides et ciblées. Les offres SOC traditionnelles ne sont pas adaptées à la réalité économique des PME. WatchGuard Total MDR est essentiel pour nos clients : c’est un SOC virtuel personnalisé, qui fournit en continu des insights sur les menaces, du conseil stratégique et un support précieux, nous permettant de rester proactif, à un coût optimisé ».

Une approche tournée vers les besoins des PME et du mid-market

Total MDR s’intègre nativement à l’écosystème WatchGuard : EPDR, AEPDR, Firebox, AuthPoint, NDR, ainsi qu’à des services cloud tiers comme Microsoft 365, Azure, AWS CloudTrail et Google Workspace. Cette couverture permet une supervision transversale des environnements IT, sans multiplier les outils ni les interfaces.

Cette offre découle directement du rachat d’ActZero en janvier 2025. Les équipes et services MDR de cette société viennent renforcer l’expertise managée de WatchGuard, avec une orientation explicite vers les besoins des MSP. L’éditeur annonce également l’arrivée prochaine d’un modèle plus ouvert, pensé pour intégrer d’autres technologies de cybersécurité, au-delà de son propre portefeuille.

Enfin, WatchGuard met en avant plusieurs reconnaissances récentes dans le secteur : le prix Best Authentication Technology 2025 pour AuthPoint (SC Media), une présence continue dans la Cybersecurity Leadership Matrix de Canalys, ou encore des distinctions pour Total MDR aux Cyber Defense Awards 2025.

