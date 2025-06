« Nous basculons vers une IA décentralisée » : Anwar Dahab (Dell) livre son analyse de l’évolution du marché IT.

Une progression attribuée en grande partie à la demande liée aux projets IA, et intègre à la fois les ventes en direct et les ventes indirectes via les partenaires. Une dynamique déjà bien enclenchée aux États-Unis, qui se confirme progressivement en France.

À l’occasion d’un déjeuner à Paris avec plusieurs journalistes IT, Anwar Dahab, Senior Vice Président de Dell Technologies France, est revenu en détail sur cette évolution du marché et sur les attentes des clients. Une prise de parole rare pour celui qui pilote la stratégie du groupe dans l’Hexagone.

De 17 à 27 Md$ en un an : l’IA propulse la croissance des serveurs Dell

« Nous sommes passés de 17 à 27 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur les serveurs, soit une croissance de 54 %. C’est sans précédent, et cela reflète des besoins très concrets », pose Anwar Dahab dès les premières minutes. En France, le marché reste en croissance, « avec un léger décalage » par rapport au reste du monde, et des progressions de l’ordre de 30 % sur l’activité serveur.

« Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les grands groupes qui s’équipent. Des PME, des CHU, des banques investissent dans des serveurs IA pour développer ou inférer leurs propres modèles »

Les partenaires Dell confirment une reprise de la demande, en particulier sur les projets de modernisation d’infrastructures. « Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les grands groupes qui s’équipent. Des PME, des CHU, des banques investissent dans des serveurs IA pour développer ou inférer leurs propres modèles », explique-t-il. Il cite notamment en exemple des projets menés dans des CHU, mobilisant les ressources IA pour optimiser le parcours patient, les pratiques de formation ou la gestion des admissions. Dell indique accompagner environ 200 organisations en France disposant de serveurs équipés de GPU.

Du NPU au datacenter : bâtir des architectures IA souveraines

Ce basculement vers l’infrastructure IA concerne aussi le poste client. Le constructeur a renouvelé l’ensemble de ses gammes professionnelles, avec des machines compatibles avec des puces NPU pour des traitements IA en local. L’objectif affiché est de répondre à la demande croissante de développement d’IA générative dans les environnements de travail. Mais Anwar Dahab insiste surtout sur le besoin d’accompagner les entreprises dans la structuration de leurs projets : « L’inférence, c’est ce que nous voyons émerger maintenant : adapter un modèle aux données et aux spécificités d’une organisation ». Pour cela, Dell met en avant plusieurs briques techniques : plateforme de gestion de données, stockage répliqué, serveurs compatibles avec les charges IA. Et surtout, des partenariats clés comme celui noué avec Mistral AI, visant à proposer des solutions d’IA privée sur infrastructure maîtrisée.

« Notre ambition est de proposer une IA privée, souveraine, intégrant matériel, logiciel et gestion de la donnée dans une infrastructure totalement maîtrisée »

« Notre ambition est de proposer une IA privée, souveraine, intégrant matériel, logiciel et gestion de la donnée dans une infrastructure totalement maîtrisée », résume le dirigeant. Il évoque également les difficultés techniques liées à cette nouvelle génération d’infrastructures : consommation électrique accrue, complexité du refroidissement, nouveaux besoins en réseau. Certains racks atteignent aujourd’hui les 500 kW, ce qui impose de repenser toute l’ingénierie datacenter. Sur ce plan, les partenaires intégrateurs ont un rôle central pour faire le lien entre besoins métiers et contraintes techniques. « Tout ce que nous construisons autour de l’IA, du cloud hybride ou de la sécurité matérielle est pensé pour être mis en œuvre par nos partenaires », souligne-t-il.

L’après-méga-clusters : l’IA se déploie en local, avec l’écosystème partenaires en première ligne

Au-delà des questions de puissance de calcul, c’est la maîtrise de la donnée qui conditionnera, selon lui, la réussite des projets IA. Le dirigeant rappelle que la plupart des grands modèles génératifs ne sont pas entraînés sur des données industrielles ou financières spécifiques. Il faut donc des outils pour intégrer les corpus internes à ces modèles, avec des exigences de traçabilité, de souveraineté et de protection des données. Ce besoin s’exprime de manière particulière en France, où les questions de souveraineté et d’écoresponsabilité prennent une place croissante dans les cahiers des charges.

« La France joue un rôle moteur dans le groupe Dell sur les sujets d’écoresponsabilité. C’est une opportunité pour nos partenaires de se différencier dans leurs projets »

« La France joue un rôle moteur dans le groupe Dell sur les sujets d’écoresponsabilité. C’est une opportunité pour nos partenaires de se différencier dans leurs projets », estime Anwar Dahab. Ce positionnement se traduit concrètement par le soutien à des initiatives locales, comme celles de Mistral AI ou Scaleway, avec qui Dell collabore sur des projets d’infrastructures IA privées. L’objectif est d’aider les clients à garder la main sur leurs déploiements et leurs données, sans compromis sur la performance. La même logique s’applique aux solutions de cybersécurité, y compris matérielles, que le constructeur intègre de plus en plus dans ses offres pour des environnements critiques.

« Le sujet n’est pas uniquement technologique ou lié aux GPU. Le vrai enjeu, c’est la donnée : disposer des bonnes données, bien préparées, bien gouvernées »

« Le sujet n’est pas uniquement technologique ou lié aux GPU. Le vrai enjeu, c’est la donnée : disposer des bonnes données, bien préparées, bien gouvernées », tranche le dirigeant. En filigrane, Dell se prépare à un basculement du marché : l’ère des grands clusters d’entraînement IA semble devoir être relayée par une phase de massification de projets plus modestes, portés par les entreprises elles-mêmes. « Nous anticipons un basculement : le marché des méga-clusters IA va se stabiliser, mais celui de l’IA décentralisée est en pleine expansion. Et c’est là que l’écosystème partenaire a un rôle clé à jouer », conclut-il.

