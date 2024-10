« Movember, l’IT solidaire » : Stéphane Beaumont, ambassadeur Movember, présente la première soirée caritative de ChannelBiz

ChannelBiz organise pour la première fois cette année une soiréé 100% caritative, « Movember, l’IT solidaire », le 13 novembre prochain. Un afterwork imaginé avec Stéphane Beaumont, ambassadeur du mouvement en France, et lui-même issu de l’écosystème IT et du Channel. Il nous explique sa démarche.

Entretien avec Stéphane Beaumont, ambassadeur du mouvement Movember en France, et Regional Senior Sales Manager de l’éditeur Mirantis.

Stéphane, comment s’est faite ta rencontre avec Movember ?

S.B. : Je m’en souviens très bien. C’était le 27 novembre 2010. Un soir de grosse défaite du XV de France contre l’Australie ! J’avais eu la chance d’être invité à une réception, à l’ambassade d’Australie : Ce soir-là, je vois débarquer l’équipe d’Australie, qu’on aurait pu prendre pour une équipe de Vikings (rire) : physiques impressionnants, cheveux longs, mais surtout : D’énormes moustaches ! Forcément, je suis étonné, très étonné, même. Je leur demande de m’expliquer. C’est à ce moment-là que je découvre le mouvement Movember.

Quel est l’origine du mouvement ?

S.B. : Il faut savoir que Movember est une fondation d’origine australienne, née en 2003, pour sensibiliser les hommes et leurs proches aux problèmes de santé masculine, principalement les cancers testiculaires et de la prostate, mais également aux risques de santé mentale, notamment la prévention du suicide. Les hommes qui veulent soutenir le Movember peuvent le faire d’une manière à la fois très simple, et particulièrement reconnaissable : en se laissant pousser la moustache au mois de novembre. Notre moustache, c’est un peu le ruban rose de la santé masculine.

Au-delà de Movember, quel est ton lien avec l’IT et le Channel ?

S.B. : J’ai toujours travaillé dans l’IT. J’ai commencé ma carrière dans les imprimantes. Pour la petite histoire, j’ai même été le premier salarié officiel de Lexmark France, en 1991. Lexmark était un spin-off d’IBM. J’y suis rentré le jour de la création de l’entreprise. J’ai donc été le premier salarié avec un contrat de travail Lexmark – même si c’était un contrat d’alternant(rire) – quand tous les autres étaient encore des salariés d’IBM ! Derrière, j’ai basculé dans le monde du hardware, chez Samsung puis Dell. Pour enfin tomber dans le software et les infrastructures cloud. J’ai eu la chance de travailler chez VMware pendant cinq ans. J’ai ensuite participé au démarrage de Nutanix en France, pendant quatre ans, à chaque fois sur le Channel. Aujourd’hui, je m’épanouis dans l’open source, je suis depuis trois ans chez Mirantis, un éditeur de logiciels de cloud infrastructure open source.

Quel est l’objectif de l’afterwork Movember organisé avec ChannelBiz ?

S.B. : Cet afterwork a plusieurs objectifs, deux au moins : Le premier, c’est bien sûr d’évangéliser, de parler, et de faire parler du mouvement Movember, et des problèmes de santé masculine. L’autre objectif est aussi très concret, c’est de récolter des fonds pour l’association Cerhom, un partenaire historique de Movember en France, une association qui lutte contre les cancers masculins, les cancers des testicules et de la prostate. Donc notre objectif, c’est d’apporter nous aussi une contribution, à notre échelle. Concrètement, tous les bénéfices de la soirée seront reversés à Cerhom. Ce sera notamment possible – et c’est important de le souligner – grâce à l’engagement des constructeurs et éditeurs IT partenaires de l’évènement : Acronis, Commvault, Hitachi, Quantum, Nutanix, et Port Designs.

Pour soutenir le mouvement Movember :

Inscrivez-vous à la soirée Movember, l’IT solidaire, organisée par ChannelBiz, le 13 novembre 2024. Le,dons direct à l’association CerHom, ou Movember France, sont éligibiles à un avoir fiscal de 66% pour les particuliers et 60% pour les sociétés

