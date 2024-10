[Telco] Avec Dell AI for Telecom, Dell veut accélérer le déploiement de l’IA chez les fournisseurs de services de communication

Dell Technologies annonce le lancement de Dell AI for Telecom, un programme conçu pour simplifier et accélérer les déploiements d’IA pour les fournisseurs de services de communication (CSP).

Deux chiffres se sont révélés clés pour Dell : D’abord, 48 % des dirigeants du secteur des télécommunications considèrent l’IA comme la technologie qui transformera le plus le secteur au cours des cinq prochaines années. Le deuxième est tout autant éloquant, puisque 68 % d’entre eux estiment que leur entreprise peine à suivre le rythme intense de l’évolution des technologies et des besoins clients*.

Un programme pour simplifier et accélérer les déploiements d’IA

Avec son programme Dell AI for Telecom, porté par sa Dell AI Factory, s’appuie sur une idée simple : simplifier et accélérer les déploiements d’IA pour les fournisseurs de services de communication (CSP). Comment ? En réunissant l’expertise en intelligence artificielle, les infrastructures et les services de Dell, ainsi que des logiciels et des technologies de pointe issus de l’ensemble de l’écosystème de l’IA. Le programme développera et déploiera ainsi des solutions d’IA sur site, que les CSP pourront utiliser pour optimiser les performances de leurs réseaux, leur service client et fournir une plus forte valeur ajoutée aux entreprises.

Dennis Hoffman, vice-président senior et directeur général de Telecom Systems Business chez Dell Technologies :

« Profiter des multiples opportunités offertes par l’IA est devenu le principal moteur de la transformation des réseaux. Dell AI for Telecom réunit l’expertise et l’infrastructure de Dell en matière d’IA et différents partenaires de l’écosystème associé pour aider les opérateurs de réseaux à déployer des solutions d’IA sur le réseau tout en réduisant l’OPEX, en améliorant les performances et en créant de nouvelles sources de revenus. »

Optimiser le service client, automatiser les centres d’appels, et développer des jumeaux numériques pour la maintenance prédictive

Pour cela, Dell s’appuiera sur son partenarait avec NVIDIA : Ensemble, les deux géants de la Tech co-développent des solutions d’IA pour les fournisseurs de services de communication (CSP), basées sur les serveurs Dell PowerEdge et les GPU NVIDIA. Des solutions qui doivent permettre d’optimiser le service client, automatiser les centres d’appels, analyser les réseaux et développer des jumeaux numériques pour la maintenance prédictive. Dell souhaite enfin faciliter les déploiements d’IA en périphérie avec ses serveurs PowerEdge XR8000, et ainsi aider les CSP à proposer des offres GPU-as-a-Service (GPUaaS), permettant une IA performante et à faible latence pour les entreprises clientes. Un partenarait stratégique détaillé par Verizon Ronnie Vasishta, senior vice-président, Telecom, NVIDIA :

« Les réseaux de télécommunications constituent un tissu essentiel pour apporter des applications d’IA aux utilisateurs et aux entreprises à grande échelle. Avec la suite IA de NVIDIA, Dell accélère l’adoption d’ IA factories, des opérations alimentées par l’IA et de l’AI-RAN dans les télécoms, et accompagne les fournisseurs de services de communication dans le déploiement de ces technologies afin d’optimiser leurs propres opérations réseau et d’améliorer ainsi l’expérience utilisateur. »

* D’après le rapport MeriTalk, “Network Cloud Transformation – Global Insights for CSPs”, may 2024.

