Acer se renforce avec l’arrivée de Benjamin Colin, nouveau Directeur Commercial B2B.

C’est une figure bien connue des professionnels de la distribution qui rejoint Acer for Business. Avec la nomination de Benjamin Colin au poste de Directeur des ventes B2B, le constructeur se renforce avec spécialiste du Channel en France.

D’Asus à Acer for Business : 20 ans d’expérience dans la distribution IT

Benjamin Colin prend en charge la division professionnelle de la filiale française, avec la responsabilité des ventes grands-comptes, PME et du secteur de l’éducation, à travers un réseau de partenaires de distribution. Il pourra s’appuier dans sa mission sur une équipe de 15 collaborateurs. Une nomination qui ravit Angelo D’Ambrosio, Président Acer France et Directeur d’Acer Europe du Sud :

« Nous avons une grande ambition sur le marché B2B en France. Nous sommes convaincus que Benjamin Colin dispose de toutes les qualités requises pour relever ce défi et renforcer la position d’Acer For Business. Nos forces, qui englobent le savoir-faire de notre groupe, un portefeuille très large de solutions professionnelles, des engagements forts dans le développement durable et un service client d’exception associées aux compétences de Benjamin Colin, nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. »

Benjamin Colin avait débuté sa carrière en 2001 chez le distributeur TD Synnex (ex TechData) en tant que Responsable Compte clients. Il rejoint Asus France en 2009 et y occupera les postes de Responsable Commercial Distribution et Directeur des ventes en France, puis EMEA. Il participa notamment à la création et au développement de la stratégie B2B d’Asus en France et de son implémentation en Europe. Il avait rejoint ensuite le Groupe Cybertek en tant que Directeur du Développement des Ventes Professionnelles.

Crédit photo : Benjamin Colin, nouveau Directeur des ventes B2B et Channel Acer France.

