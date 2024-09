Nomination : un nouveau DG pour l’éditeur français Altospam

Une nomination qui s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour l’éditeur et de l’évolution récente de son offre. Jean-Christian Dumas sera chargé de piloter la nouvelle stratégie de l’éditeur sur les prochaines années pour accompagner le développement de l’entreprise et lui permettre de conforter sa place sur son marché. Jean-Christian Dumas devra également faire évoluer l’organisation de l’entreprise, faire grandir l’équipe existante et tisser de nouvelles alliances stratégiques avec de nouveaux partenaires techniques et commerciaux.

Jean-Christian Dumas, Directeur général d’Altospam :

« Altospam se positionne comme un acteur de référence sur son marché et a su depuis sa création il y a 22 ans accompagner près de 10000 organisations dans la protection de leurs échanges réalisés via leurs messageries électroniques. Je suis enchanté de piloter la nouvelle stratégie de croissance aux côtés de Stéphane Manhes (fondateur) de l’entreprise et de travailler en synergie avec une équipe soudée et experte. Nous bénéficions de toutes les ressources indispensables pour mener à bien notre développement et nous positionner comme un partenaire de confiance pour nos clients et partenaires. »

Pour mener à bien sa mission, il pourra s’appuyer sur une expérience de plus de 25 ans dans des structures de premier plan comme l’AFP, MGI Software, Rovi Corporation, Retrospect, ManpowerGroup Talent Solutions. Jean-Christian Dumas avait rejoint Altospam en janvier 2024 en qualité de Directeur commercial.

Crédit Photo : Jean-Christian Dumas, Directeur général d’Altospam

Retrouvez chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : Le magazine des revendeurs, MSP et intégrateurs en France : 60 pages pour tout comprendre des enjeux de la distribution IT & Tech et des tendances des marchés Workspace, Cyber, Infra, Telco et AV. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.fr.