TD SYNNEX référence Object First et sa solution de stockage otimisée pour Veeam

TD SYNNEX France intègre à son catalogue déjà exhaustif Object First, solution de stockage pour la protection des données optimisée pour l’écosystème de Veeam, et son produit phare : Ootbi.

Pour le distributeur, Object First se différencie par sa simplicité d’utilisation, son intégration directe avec Veeam et ses performance élevées. Une solution qui conviendra à ses clients revendeurs, qu’ils adressent des PME, ETI ou Grands Comptes, soient à toutes les entreprises qui cherchent à protéger leurs données de manière efficace et sécurisée, sans complexité technique associée à la gestion des infrastructures de stockage.

Pascal Murciano, Président TD SYNNEX France et Europe de Sud : « L’intégration exclusive d’Object First dans notre portefeuille de solutions est une avancée naturelle et importante pour nos partenaires. Cette collaboration renforce notre offre globale de protection des données, en s’appuyant sur Veeam, leader de la gestion des données, Wasabi, expert en stockage objet dans le cloud, et désormais Object First, spécialiste du stockage de sauvegarde On-Prem. TD SYNNEX apporte une réponse complète et cohérente aux défis actuels de la gestion des données«

TD SYNNEX distributeur exclusif d’Object First en France.

La principale solution d’Object First inclut des appliances de stockage conçues pour s’intégrer de manière transparente avec Veeam, offrant une solution de stockage “clé en main”, pensées pour être facile à déployer et à gérer. Des solutions destinées à simplifier la gestion des données, en assurant leur protection contre les pertes, les ransomwares, et d’autres types de cybermenaces.

Pete Hannah, vice-président des ventes pour l’Europe de l’Ouest d’Object First :

« Nous sommes ravis de nous associer à TD SYNNEX France pour introduire Ootbi sur le marché français. Grâce à l’immutabilité intégrée et à l’intégration transparente de Veeam, Ootbi offre une protection ultime contre les ransomwares et autres cyber-menaces. Ensemble, nous aidons les entreprises françaises à sécuriser leur actif le plus précieux – leurs données – sans compromettre la facilité d’utilisation ou les performances »

Les solutions Object First sont annoncées disponible pour les partenaires de TD SYNNEX en France à partir du 18 septembre 2024. Les revendeurs intéressés pourront également s’appuyer sur Jean-Victor Pradon, Channel Account Manager Object First pour la France.

