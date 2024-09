L’IA au coeur des nouveaux PC dévoilés par Lenovo

Lors du Lenovo Innovation World 2024, Lenovo a dévoilé une nouvelle gamme d’ordinateurs conçus pour répondre aux besoins croissants des professionnels dans l’ère de l’intelligence artificielle (IA). Parmi ces nouveautés, le ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition se distingue avec ses processeurs Intel® Core™ Ultra de dernière génération, tout comme les modèles ThinkPad T14s Gen 6 et ThinkBook™ 16 Gen 7+ équipés des puces AMD Ryzen™ AI. Le PC Lenovo Auto Twist AI et les services AI PC Fast Start illustrent la volonté de Lenovo d’intégrer l’IA dans les environnements professionnels, en misant sur des technologies intuitives et personnalisables. Ces innovations renforcent la stratégie de Lenovo, qui anticipe une montée en puissance des PC équipés de capacités IA dans les années à venir, tout en offrant des solutions pensées pour une transition fluide vers ces nouveaux outils.

Une expérience utilisateur optimisée par l’intelligence artificielle

Les nouvelles fonctionnalités IA des PC Lenovo améliorent l’expérience utilisateur, tant en termes de productivité que de sécurité. Le ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition propose des « Smart Modes » qui adaptent automatiquement les performances en fonction des besoins, qu’il s’agisse de travailler ou de collaborer à distance. D’autres fonctionnalités, telles que la protection des données sensibles via l’activation automatique d’un VPN ou la prévention des distractions lors des sessions de travail, témoignent de l’approche centrée sur l’utilisateur adoptée par Lenovo. L’IA est également exploitée pour faciliter le partage de fichiers entre appareils, optimiser l’autonomie de la batterie, ou encore offrir un support technique en temps réel. En parallèle, la preuve de concept Lenovo Auto Twist AI introduit un design innovant capable d’ajuster automatiquement l’angle de l’écran en fonction des mouvements de l’utilisateur, améliorant ainsi l’ergonomie et la sécurité.

Des services et une sécurité renforcés pour une adoption fluide de l’IA

Lenovo ne s’arrête pas à la performance et à la personnalisation des outils IA. Avec des services comme AI PC Fast Start, l’entreprise souhaite simplifier le déploiement des PC équipés d’intelligence artificielle en entreprise, en maximisant le retour sur investissement grâce à une assistance dédiée et à une sécurité renforcée. Lenovo se positionne comme un leader dans la sécurisation des environnements de travail hybrides avec des solutions telles que ThinkShield™, qui protègent les données depuis le matériel jusqu’au cloud. En collaborant avec SentinelOne®, Lenovo renforce encore ses capacités de protection contre les cybermenaces. Ainsi, Lenovo propose une offre complète, combinant innovation technologique et sécurité, permettant aux entreprises d’adopter l’IA en toute confiance pour transformer leur manière de travailler.

