Nomination : Insight renforce son comité de Direction avec Laetitia Elie et Naoual Chekrouni

Insight avait déjà annoncer vouloir renforcer sa direction commerciale, et son comité de Direction. Une volonté concrétisée aujourd’hui avec les nominations de Naoual Chekrouni et de Laetitia Elie, en tant que Senior Sales Manager.

Le revendeur Insight annonce les nominations de Naoual Chekrouni et de Laetitia Elie, en tant que Senior Sales Manager. Laetitia Elie occupera également la fonction de Head of Sales. Toutes reportent respectivement à Pierre Vivier Merle, Directeur des Solutions France et Bruno Cressot, Sales Director France.

Richard Ramos, Directeur Général d’Insight France :

« Nous sommes ravis d’accueillir Naoual et Laetitia au sein de notre Comité de Direction. Cela fait plusieurs années que leurs compétences et leurs connaissances en solutions et services numériques ne sont plus à démontrer. Leur nomination en qualité de Senior Sales Manager apparaît donc comme une évidence. Nul doute qu’elles apporteront beaucoup au Comité et qu’elles seront un élément clé dans l’accomplissement de nos nouveaux objectifs » .

Naoual Chekrouni, avait débuté sa carrière chez le revendeur inmac wstore en 2005 et y a exercé les fonctions de coordinatrice service puis d’Ingénieur commercial. Elle entre ensuite chez Insight en 2014 en tant qu’Executive account manager puis occupe successivement les postes de Solution Sales Specialist sur la partie Services et Sales Team Leader Services. Elle entre cette année au Comité de Direction en qualité de Senior Sales Manager, avec l’ambition de participer activement à la toute nouvelle stratégie mise en place au service du client.

Laetitia Elie a également fait ses armes chez inmac wstore, où elle exercera 18 ans. Elle rejoint ensuite Insight en 2012 en qualité de Sales Manager. Elle rejoint elle aussi aujourd’hui le comité de Direction d’Insight, en tant que Senior Sales Manager et Head of Sales pour la mise en place des meilleures pratiques en techniques de vente.

