Nutanix nomme son nouveau Directeur Channel EMEA

Dans ce nouveau rôle, Sven Schoenaerts sera chargé de diriger le déploiement de Nutanix sur son marché. Tous les responsables régionaux des ventes channel de Nutanix pour la région EMEA lui seront rattachés.

Une nomination commentée par le principal intéressé :

« Les partenaires sont la pierre angulaire du succès de Nutanix et jouent un rôle crucial en aidant les clients à bénéficier des avantages des architectures hybrides et multicloud, » explique Sven Schoenaerts. « Je suis également impatient d’approfondir mon travail avec les fournisseurs de services et les hyperscalers, car ces canaux sont essentiels pour l’avenir de Nutanix.”

Et par Dave Gwyn, SVP, Worldwide Channels chez Nutanix :

« Je suis impatient de collaborer étroitement avec Sven pour garantir que nous offrons à nos partenaires des produits de qualité, la rentabilité, la confiance et un engagement à long terme. De plus, nous allons créer de la stabilité, du succès et des opportunités d’évolution de carrière pour les nombreux membres de l’organisation EMEA Channel Sales, qui est si critique pour que Nutanix atteigne ses objectifs. »

Sven Schoenaerts avait rejoint Nutanix en tant que NEEUR Channel Sales Director en janvier 2022, après une longue carrière dans divers rôles de channel, de vente et de gestion au sein d’entreprises telles qu’Amazon Web Services, NetApp et Brocade Communications. Il est titulaire d’un MBA international de la Vlerick Business School, d’un Master of Arts en langues et littératures germaniques de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), et parle couramment plusieurs langues européennes.

