[Partenariat] Leviia s’appuie sur Free Pro pour développer son infrastructure et son activité en France

Leviia, spécialisée dans le stockage et la sauvegarde de données, annonce aujourd’hui une expansion significative de son infrastructure grâce à un nouveau partenariat avec Free Pro, la filiale télécoms, IT et cloud du Groupe iliad à destination des entreprises.

Avec cette collaboration, Leviia entend élargir son infrastructure à de nouveaux nœuds de réseau à Paris, Lyon et Marseille et augmenter ses capacités de stockage pour répondre à une demande croissante. Leviia a retenu l’offre de Free Pro pour sa capacité de personnalisation avancée dans la configuration des serveurs ainsi que pour son accompagnement technique et humain.

L’accompagnement technique et humain de Free Pro a convaincu Leviia

Cette nouvelle infrastructure chez Free Pro marque aussi le lancement par Leviia d’un nouveau produit S3, conforme aux normes ISO27001 et HDS, afin que tous les clients de la solution puissent bénéficier des meilleures pratiques en matière de protection des données. La nouvelle solution Leviia Storag3 remplace l’ancienne, Leviia Stockage Objet, et s’inscrit dans l’engagement continu de l’entreprise d »améliorer ses services pour répondre aux besoins de ses clients et aux exigences en matière de sécurité, alors que la sauvegarde de données est devenue un enjeu crucial face à l »augmentation des cybermenaces.

Arnaud Méauzoone, Président et co- fondateur de Leviia :

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de franchir cette nouvelle étape avec Free Pro, un jalon crucial dans notre croissance. Ce partenariat nous permet d’offrir à nos clients une protection et des performances optimisées, tout en continuant à garantir la souveraineté des données et des tarifs accessibles. »

Rémy Cadeau, Directeur des opérations de Free Pro :

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Leviia dans sa croissance avec nos solutions d« hébergement qui répondent à leurs exigences de performance, de sécurité et de souveraineté. L« engagement et la proximité des équipes ont permis un déploiement efficace des solutions dans nos différents datacenters. » déclare

à lire également sur ChannelBiz : « french touch » : La start-up Leviia dévoile son 1er programme Partenaire.

Photo : Arnaud Méauzoone, Président et co- fondateur de Leviia (compte Linkedin)