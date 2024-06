[nomination] Avec l’arrivée de Laure Castellani, Cato Networks ouvre un 1er poste de Channel Manager France.

Dans le cadre de cette création de poste, Laure Castellani reporte directement à Christophe Lopez-Castel, Director Sales Channel EMEA South. Elle a pour mission de gérer les partenaires stratégiques et les distributeurs de Cato Networks en France.

Accompagner les partenaires de Cato Networks techniquement et commercialement.

En tant que Senior Channel Account Manager, France, Laure Castellani aura pour mission de permettre aux partenaires de Cato Networks d’être techniquement et commercialement autonomes à l’aide d’actions et d’outils ciblés. Laure Castellani orchestre également les échanges business entre les équipes de Cato et celles des partenaires afin de travailler sur des cibles de clients communes. Elle a enfin la responsabilité de superviser l’alignement de la stratégie commerciale des partenaires de Cato Networks avec celle de l’entreprise.

Laure Castellani, Senior Channel Account Manager :

“Le caractère unique de l’offre complète de Cato Networks, qui propose des solutions innovantes avec la convergence de la sécurité et du réseau m’a encouragée à prendre ce poste. Les retours de mon réseau clients et partenaires m’ont également fortement motivé à rejoindre l’équipe. Cato Networks est une entreprise où l’on peut mettre sa pierre à l’édifice, c’est ce qui me motive et me passionne au quotidien. Nous sommes encore à taille humaine en France, nos idées sont écoutées et reconnues et cela rend l’aventure très épanouissante.”

Christophe Lopez-Castel, Director Sales Channel EMEA South :

“Nous sommes ravis de l’arrivée de Laure Castellani au sein de notre équipe channel. Sa connaissance pointue du réseau de partenaires cyber français va nous permettre de consolider la relation que nous entretenons avec nos partenaires. Son expertise et sa capacité à suivre le business au quotidien sont des atouts que nous recherchions pour ce poste”.

Avant de rejoindre Cato Networks, Laure Castellani avait travaillé chez Forcepoint, en tant que Channel Account Manager France. De 2019 à 2022, elle avait également été Vendor Manager SentinelOne, Netskope & Proofpoint chez Exclusive Networks. Une expérience qui lui avait apporté une connaissance poussée des différents acteurs du marché de la cybersécurité et lui avait permis de monter en compétences sur des offres SASE, de la protection de mail ou encore du XDR.

Photo : Laure Castellani (compte Linkedin)