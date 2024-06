[Awards] Iliane récompensé du prix de Regional Partner de Barracuda pour la France

Ces prix récompensent les partenaires channel les plus performants de la région EMEA, en distinguant ceux qui ont généré d’excellent résultats commerciaux et un engagement client exceptionnel. Le prix a été remis lors de l’événement annuel partenaires de Barracuda, Discover24 EMEA, qui s’est tenu cette année à Vilamoura, au Portugal, devant un nombre record de 230 participants venus de toute l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Bertrand Cogard, Directeur Commercial chez Iliane, Groupe OCI :

« Iliane est ravie et honorée de recevoir cette récompense de Barracuda. C’est le fruit d’une collaboration sans failles et quotidien ne entre nos équipes pour apporter des solutions de sécurité incontournables à nos clients. Nous partageons l’idéologie commune Growth Mindset qui nous oblige positivement à être en permanence à l’écoute de nos clients et des solutions novatrices de notre partenaire Barracuda. The show must go on!«

Giovanni Goduti, VP of EMEA Sales chez Barracuda :

« Nous sommes ravis de récompenser Iliane pour leur performance et leur engagement dans notre collaboration qui permet de protéger les clients grâce à nos solutions complètes de sécurité basées sur l’IA. En tant qu’entreprise orientée channel-first, il est primordial pour nous d’investir dans nos partenaires. Les prix nous permettent de féliciter ceux qui ont obtenu des résultats exceptionnels l’an dernier. »

