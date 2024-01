Un nouveau programme partenaire pour Barracuda Networks

Un programme que décrit pour ChannelBiz Eric Heddeland, son VP EMEA Southern Region de Barracuda Networks :

« Ce nouveau programme repose sur deux principes fondamentaux : un modèle de réussite partagée et l’agilité des partenaires. Nous nous adaptons donc aux différents marchés français et nos partenaires seront reconnus sur l’ensemble de leur activité de distribution, indépendamment des voies de commercialisation (revente de licences New et renouvellement de contrats, activités MSP et XDR et marketplaces AWS et/ou Azur par exemple), et bénéficieront d’avantages et de ressources en fonction de leur contribution totale aux ventes.

Nous souhaitons que nos partenaires soient agiles pour répondre aux besoins en constante évolution des clients quant à la façon dont ils consomment, achètent et fournissent des solutions technologiques. »

Les 5 points essentiels à retenir du programme :

Barracuda Networks lance son nouveau programme mondial, le Barracuda Partner Success Program, axé sur un modèle de réussite partagée et l’agilité des partenaires. Les partenaires de Barracuda seront reconnus quelque soit le mode de commercialisation utilisé (revente de licences, MSP et marketplaces), avec des avantages et des ressources au prorata de leur contribution totale aux ventes. Le programme comprend des avantages, des exigences et des récompenses basés sur le modèle LAER (Land, Adopt, Expand, Renew), accompagnant les partenaires dans le développement de leurs activités et la protection contre les menaces de cybersécurité. Barracuda introduit une nouvelle certification pour les vendeurs et agents en charge de la relation client pour améliorer la fidélité, la satisfaction client et augmenter le volume des ventes. Le Barracuda Partner Success Program offre un accompagnement à la vente et au marketing, avec des ressources pour les revendeurs engagés dans des modèles commerciaux hybrides, et introduit de nouveaux niveaux de partenariat début 2024.

Début 2024, les revendeurs participant au Barracuda Partner Success Program bénéficieront également des nouveaux niveaux de partenariat proposés par l’entreprise, selon leur statut : Premier, Preferred, Authorized et Affiliate.

Plus d’infos sur les caractéristiques et les avantages du Barracuda Partner Success Program sur le portail : Barracuda Partner Portal.

Pour commenter cet article et retrouver toutes les actualités de la Distribution IT : RDV sur la page Linkedin de ChannelBiz.