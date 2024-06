« Créer un salon pour tous ceux qui souhaitent monter en compétences sur la cyber » : 1er Bilan de Cyber Show Paris avec son créateur, David Berenfus

Cyber Show Paris vient de fermer ses portes. Une 1ère édition pleine de promesse pour ce salon 100% dédié à l’innovation et à la démonstration des technologies de cybersécurité. 1er bilan avec son fondateur et président, David Berenfus.

David, comment est né l’idée du salon Cyber Show ?

Eden Forum, qui organise Cyber Show Paris, est avant tout un pure player des forums de recrutement. Principalement Data, DevOps et Cyber. Nous avons été pendant longtemps partenaires des forums professionnels dans la cyber, nous apportions sur ces salon ce pilier recrutement. Et au fil du temps, de plus en plus, nos partenaires historiques nous ont fait remarquer qu’il n’y avait pas d’événement sur Paris dédié à la Cyber, pour accompagner nos PME, nos ETI dans leur montant en compétences… Ce sont ces partenaires – Orange, Airbus, Squad, ACKnowledge – qui nous ont soufflé l’idée, qui nous partagé leur envie, leur besoin d’un salon Cyber. Ils sont tous la aujourd’hui, sur la 1ère édition de Cyber Show Paris.

Quelles étaient vos ambitions sur cette 1ère édition ?

Nous avons constitué le Cyber Show Paris en neuf mois à peine. L’idée était de mettre en avant des solutions adaptées aussi bien sur les grands comptes, qu’aux ETI, et aux PME, aux collectivités. Ça a vraiment été notre cheval de bataille : proposer un salon pour accompagner tous ceux qui souhaitent monter en compétences dans la cybersécurité. Nous sommes parti avec l’idée de réunir 40, 60 exposants. On imaginait 1500 inscriptions, côté visiteurs. Au final, ce sera bien plus du double, avec 120 stands et plus de 3000 inscrits pour cette 1ère année. Nous avons également eu 450, 500 rendez-vous d’affaires confirmés, 200 speakers présents, dont des speakers de renom, Avec surtout beaucoup de retours très positifs sur ces interventions.

Les distributeurs, intégrateurs et MSP étaient-ils attendus sur le salon ?

Bien sûr. Nous observons vraiment deux tendances. D’une part, les grands comptes, qui incitent leurs ETI & PME, c’est-à-dire leurs sous-traitants, à les monter en compétence. Et d’autre part, ces PME, ces ETI, qui cherchent des partenaires pour les accompagner dans cette montée en compétence. Cyber Show joue ce rôle de lieu d’échange, de lieu de rencontre. L’écosystème cyber aussi se consolide – et il faut qu’il se consolide. Nous voulons participer bien évidemment à cette aventure.

Peut-on déjà faire un 1er bilan de Cyber Show Paris ?

Il y avait plusieurs objectifs. Le 1er qui semble rempli, et ce sont les visiteurs et nos partenaires qui nous le disent, c’est la qualité de nos conférences, de nos intervenants. Nous pensons vraiment qu’un événement doit apporter du contenu, et du contenu qualitatif. C’était vraiment notre 1er objectif. Le deuxième point sur lequel nous serons très attentifs, dans les prochains jours, ce sont les retours business : Nous avons travaillé pour que chacun de nos partenaires puisse rencontrer des prospects, identifier des projets.

L’émulsion sur le salon est très positive. Nous avons déjà 70 préréservations pour l’année prochaine. Nous avons envie de dépasser 200 exposants. Donc nous allons également doubler la surface d’exposition, sur 2 halls, toujours à l’espace Champerret. Ce sera le 21 et 22 mai 2025.

