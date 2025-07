WatchGuard nomme Frédéric Saint-Joigny à la tête des ventes EMEA

Cette nomination intervient dans un contexte de forte demande pour les services managés de cybersécurité, et d’évolution des attentes des partenaires face à la complexification des environnements numériques.

Un profil expérimenté pour accompagner les partenaires

Rattaché à HoJin Kim, Senior Vice President and Chief Revenue Officer, Frédéric Saint-Joigny aura pour mission de renforcer l’unité commerciale de WatchGuard en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’objectif affiché est double : améliorer l’accompagnement des partenaires, et soutenir la croissance de l’éditeur sur un marché où la cybersécurité intégrée devient centrale.

« L’expérience de Frédéric en matière de conduite d’équipes commerciales performantes, son approche centrée sur les partenaires et sa capacité à accompagner la transformation font de lui un atout clé pour notre développement et celui de notre communauté Channel », HoJin Kim.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la vente directe et indirecte, Frédéric Saint-Joigny a notamment dirigé les ventes EMEA chez Skybox Security, où il a supervisé l’expansion régionale et le renforcement du réseau de distribution. Il a également occupé des fonctions de direction chez Aruba Networks, avant et après son intégration dans Hewlett Packard Enterprise, avec un focus sur le développement des ventes indirectes en Europe.

WatchGuard parie sur la cybersécurité unifiée

Cette nomination s’inscrit dans une stratégie plus large de transformation de WatchGuard, qui accompagne actuellement ses partenaires dans l’adoption d’approches unifiées en cybersécurité. L’éditeur mise notamment sur la combinaison de solutions intégrées (réseau, endpoint, MFA, Wi-Fi sécurisé) et de services managés, pour répondre aux besoins croissants des PME et ETI.

Dans ce contexte, Frédéric Saint-Joigny souligne : « Je suis ravi de rejoindre WatchGuard à un moment aussi stratégique. L’entreprise redéfinit sa manière d’accompagner et de valoriser son écosystème de partenaires, et je suis impatient de contribuer à cette dynamique aux côtés d’une équipe aussi engagée. »

Selon les données communiquées par l’entreprise, WatchGuard est aujourd’hui recommandé par plus de 17 000 revendeurs et prestataires de services spécialisés en cybersécurité, et revendique plus de 250 000 clients dans le monde. Son siège est situé à Seattle, avec une présence active en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

En renforçant son management régional, WatchGuard cherche à structurer davantage son approche Channel dans une région marquée par une forte hétérogénéité des marchés et une pression croissante sur la rentabilité des acteurs IT. Pour les partenaires, cette évolution pourrait se traduire par un accès plus direct à l’expertise commerciale du fournisseur, ainsi qu’un soutien accru dans la mise en œuvre des offres de sécurité managée.