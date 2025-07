[Agenda] Les Assises de la cybersécurité 2025 : vers un RSSI stratège et partenaire

À l’occasion des Assises de la cybersécurité 2025, plusieurs tables rondes réuniront RSSI, analystes, économistes et experts IT autour des mutations profondes de la fonction cybersécurité.

Gouvernance, souveraineté numérique, organisation des entreprises et impact des technologies émergentes sont autant de sujets au programme de cette nouvelle édition, qui souhaite ouvrir le débat sur les futurs possibles du métier.

Souveraineté numérique : vers une autonomie européenne concertée

La montée des tensions géopolitiques et la dépendance à certains fournisseurs technologiques internationaux replacent la question de la souveraineté numérique au premier plan. La table ronde intitulée Qui tient la manette ? interrogera le rôle stratégique du RSSI face à ces défis, dans un contexte où “l’autonomie digitale devient un impératif”.

Intervenant le 8 octobre à 17h, Odile Duthil (Caisse des Dépôts), Fabrice Bru (Groupement Les Mousquetaires et président du CESIN), Paul Lemesle (Lactalis) et Nicolas Bouzou (Asterès) débattront des leviers concrets pour bâtir une résilience numérique durable, “accélérer l’innovation souveraine” et affirmer une dynamique européenne indépendante. Le rôle du RSSI, désormais partenaire des directions générales, se renforce comme “garant de la sécurité, de la souveraineté et de la continuité d’activité”.

Un rôle en mutation face à l’IA, aux réorganisations et aux attentes métiers

Le fil rouge des tables rondes sera l’évolution rapide du métier de RSSI. Une séquence dédiée pose directement la question : CISO : dinosaure ou mutant ? L’échange réunira Véronique Bardet (Pierre Fabre) et Éric Singer (Ingenico), modéré par Éric Domage (PAC). Le débat portera sur l’avenir du rôle de RSSI à l’horizon 2050 : intégration stratégique renforcée, transformation organisationnelle ou dilution du rôle au sein de modèles automatisés ? L’impact de la réglementation, de l’IA et des tensions politiques alimente l’incertitude sur les contours futurs du métier.

Le 8 octobre, une autre table ronde, intitulée Construire la cyber organisation de demain, abordera la cybersécurité comme levier économique intégré dès la conception des projets. Sébastien Blard (Renault) et Bertrand Le Piolot (FDJ) y partageront leur retour d’expérience sur l’alignement entre innovation, performance et sécurité, dans des environnements marqués par les fusions, l’expansion internationale et la transformation des systèmes d’information.

Les défis émergents du SaaS et la refonte des modèles de gouvernance

Le 10 octobre, deux séquences aborderont des enjeux technologiques et organisationnels. La table ronde L’avenir du SaaS, animée par Arnaud Aucher (Louis Vuitton), analysera l’émergence d’un écosystème complexe, composé de logiciels autonomes, de chaînes de développement éclatées et d’agents IA. Thomas Fillaud (Mirakl) et Brice Augras (BZ Hunt) y décrypteront “les agents IA qui détectent des failles mieux que les humains” ou encore les “SaaS intelligents qui agissent sans supervision”.

Enfin, l’atelier Activer le “nous” questionnera les liens entre les RSSI et les métiers. Portée par Laurent Amsel (ENGIE) et Nicolas Vielliard (Danone), la discussion vise à dépasser l’approche en silos pour instaurer une gouvernance cyber collective : “L’enjeu clé pour la cybersécurité aujourd’hui, et demain, est bel et bien de créer de la valeur pour le business, ce qui passe nécessairement par une relation repensée avec les métiers.”

