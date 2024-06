« NinjaOne est un produit qui a été initialement pensé pour les MSP », Briz Le Lem, Director of Solutions Engineering EMEA

Rencontre sur Cyber Show Paris avec Briz Le Lem, Director of Solutions Engineering EMEA de NinjaOne.

Pouvez-vous nous présenter NinjaOne ?

NinjaOne est une solution de gestion de terminaux à distance. L’idée est de permettre un maximum d’automatisations pour pouvoir gérer les terminaux, les serveurs, les ordinateurs et autres. De permettre d’avoir une visibilité et une maîtrise du parc informatique. Et derrière, de permettre aux techniciens ou aux administrateurs systèmes de gagner du temps, de gagner en productivité. L’idée, c’est d’avoir un centre de contrôle pour les équipes IT avec une remontée de tous les postes, de toutes les informations logicielles et matérielles.

Avec quelles typologies de partenaires travaillez-vous ?

NinjaOne c’est un produit qui a été initialement pensé pour les MSP. C’est ensuite que nous nous sommes aperçus qu’il intéressait également des revendeurs ou intégrateurs. En général quand on travaille le produit, quand on développe des nouvelles fonctionnalités, non seulement nous essayons de nous mettre dans la peau d’un MSP, mais nous avons aussi dans notre équipe des chefs de produit, qui, avant de travailler pour NinjaOne, avaient pour des MSP pendant 10 ou 15 ans.

Qu’est-ce que cela apporte à NinjaOne ?

Cela nous apporte énormément, dans le développement du produit : ils vont penser le produit pour faire en sorte qu’il y ait un gain de temps réel, que ce soit simple d’utilisation, qu’il y ait le moins de clics possible à faire. Nous sommes là pour faire en sorte de leur apporter le plus de valeur possible. NinjaOne est vraiment pensé pour un technicien MSP de différents niveaux. Certains MSP sont seuls et doivent faire niveau 1, niveau 2, niveau 3, administration, plus compta, vente et marketing. Et puis nous travaillons aussi avec des « gros » MSP, comme Alticap, qui ont des équipes dédiées pour chaque niveau. Pour quelqu’un qui est tout seul, il faut que ce soit un produit qui soit simple à utiliser, fluide et intuitif, tout en étant super puissant.

Comment travaillez-vous avec vos partenaires ?

Nous avons une stratégie de maitrise de l’accompagnement client, c’est une de nos forces. Nous restons également vigilant sur la formation de nos partenaires. Notre approche, c’est de proposer des formations gratuites et illimitées. Nous formons ainsi les nouveaux techniciens qui vont travailler sur NinjaOne. Nous avons une forte culture de l’innovation, nous mettons en places de nouvelles fonctionnalités très régulièrement. Nous intervenons donc aussi auprès des partenaires qui souhaitent un refresh de nos solutions.

Crédit Photo : Compte Linkedin de avec Briz Le Lem