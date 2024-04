Un nouveau nom pour le groupe Infodis, qui devient TENEXA !

Pour incarner la nouvelle étape de son développement, le Groupe Infodis devient TENEXA. Ce changement de nom intervient après une période de croissance significative, marquée par plusieurs acquisitions stratégiques (Quodagis, Atexweb et Prolival) qui renforcent la position du Groupe sur des marchés clés, les technologies Cloud et Cybersécurité.

En un an le Groupe a doublé de taille pour dépasser les 100 M€ de Chiffre d’affaires et les 1000 collaborateurs. En plaçant l’innovation, l’intégration de l’IA et le Green IT au cœur de son projet et de sa proposition commerciale, TENEXA ambitionne de devenir une référence dans la transformation digitale sans renoncer à ses valeurs historiques : une empreinte sociale et environnementale forte autour de l’humain, de la mixité, de l’inclusion.

En référence au premier mail de l’histoire envoyé par Ray Tomlinson (via le réseau Arpanet de bbn-tenexe-a à bbn-tenexe-b), le nom TENEXA incarne pour le groupe une vision de l’excellence et de l’innovation avec une référence historique qui révèle le pont entre l’humain et la technologie.

Stephane Clement Président Tenexa :

» Avec l’accélération de la transformation digitale et l’essor de l’IA et de l’edge computing, notre Groupe continue d’évoluer, d’intégrer et de valoriser les atouts de chaque nouvelle entité qui nous rejoint. Le changement du nom et de l’identité visuelle reflète cette dynamique d’intégration et d’innovation dans le cadre d’une stratégie qui valorise l’union de toutes nos expertises autour d’un projet commun résolument tourné vers les services Cloud, la Cybersécurité et l’infogérance globale des services IT. TENEXA n’altère en rien l’identité spécifique de chacune de nos filiales dont les marques, valeurs et noms demeurent. Il témoigne de notre foi en la force et l’unicité de chaque membre de notre Groupe. »

Cédric Boxberger Associé chez HLD :

« Le nom TENEXA formalise le projet que nous menons aux côtés des équipes de management depuis notre arrivée en Mars 2023. Le Groupe HLD soutient la croissance de TENEXA dans le cadre d’acquisitions stratégiques ciblées et d’un support opérationnel visant à anticiper les besoins technologiques du marché dans une ère numérique complexe. »

