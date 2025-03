39 % des entreprises en France disposent désormais d’un Responsable Green IT

L’Alliance Green IT (AGIT) publie la quatrième édition de son Baromètre Green IT, en partenariat avec l’ADEME et Occurrence, mettant en lumière la progression des pratiques de numérique responsable au sein des entreprises françaises.

Créée en 2011, l’AGIT est une association à but non lucratif qui fédère les professionnels engagés pour un numérique plus responsable. Son objectif est d’accompagner les entreprises dans la mise en place de bonnes pratiques et de contribuer au débat public sur l’impact environnemental du numérique. Elle produit régulièrement des analyses et des outils, dont ce baromètre, afin d’évaluer l’évolution des pratiques et aider les organisations à structurer leur stratégie Green IT.

Une gouvernance du Green IT en structuration

L’édition 2025 du Baromètre Green IT repose sur 588 réponses d’organisations qui ont évalué leur maturité en matière de numérique responsable selon huit grandes thématiques : infrastructures informatiques, data centers, impression, fin de vie des équipements, achats, gouvernance, postes de travail et applications/services numériques.

L’étude révèle une structuration progressive de la gouvernance du Green IT au sein des entreprises. 39 % des organisations déclarent avoir désigné un Responsable Green IT, contre 27 % en 2020. Cette évolution s’accompagne d’une intégration plus forte de ces responsables dans les décisions stratégiques : 73 % d’entre eux siègent désormais au CODIR/COMEX, contre seulement 21 % en 2020, une tendance particulièrement marquée dans les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire (ETI).

L’alignement du Green IT avec la stratégie RSE suit également une trajectoire ascendante. En 2020, seuls 28 % des répondants déclaraient une intégration effective, contre 40 % en 2024, traduisant une prise en compte croissante des enjeux environnementaux dans la stratégie globale des entreprises.

Une forte accélération des mesures de consommation énergétique

Face à la hausse des prix de l’énergie et aux nouvelles réglementations environnementales, les entreprises montrent un intérêt grandissant pour la sobriété énergétique de leurs infrastructures numériques. Alors qu’en 2020, seulement 4 % des organisations mesuraient la consommation énergétique de leur parc IT, ce chiffre atteint désormais 55 % en 2024.

Cette progression est particulièrement notable dans certains secteurs tels que l’immobilier, la construction, le commerce, les transports, l’hôtellerie-restauration et l’industrie, où les exigences en matière d’optimisation énergétique sont accrues.

Par ailleurs, le suivi énergétique des activités progresse significativement : 53 % des entreprises déclarent surveiller leur consommation électrique, soit une augmentation de 22 points par rapport à 2020.

L’éco-conception et l’accessibilité numérique en forte progression

L’éco-conception des applications gagne du terrain : 59 % des entreprises développant des applications intègrent désormais les bonnes pratiques du numérique responsable. Ce chiffre témoigne d’une volonté d’optimiser les ressources informatiques pour limiter leur impact environnemental.

L’accessibilité numérique, qui vise à garantir l’inclusion des utilisateurs en situation de handicap, enregistre également une avancée significative. 51 % des entreprises appliquent les recommandations en matière d’accessibilité numérique, contre 20 % en 2020. Ce progrès est encore plus marqué parmi les structures de moins de 10 salariés, où 67 % des entreprises déclarent respecter ces obligations.

Un engagement en progression mais des défis persistants

Selon Romuald Ribault, Vice-Président de l’AGIT et pilote de l’étude, l’édition 2025 du baromètre met en évidence un bilan contrasté :

« Les résultats de cette édition révèlent un bilan mitigé concernant l’adoption des pratiques de Green IT post-COVID. Bien que les attentes aient été élevées, le passage à l’action demeure un défi. Nous observons une montée d’intérêt pour l’éco-conception et la mesure des impacts environnementaux des infrastructures informatiques, notamment en raison des répercussions de la guerre en Ukraine sur les coûts énergétiques. Cette prise de conscience ne s’accompagne pas toujours d’une intégration dans la stratégie globale des entreprises, freinant ainsi la progression vers un numérique des usages et des pratiques numériques plus durables et résilients. »

L’étude met en avant la nécessité pour les entreprises d’aller au-delà de la prise de conscience et d’intégrer pleinement le numérique responsable dans leur modèle opérationnel. Depuis 2015, l’AGIT propose ce baromètre comme un outil de mesure et d’accompagnement, permettant aux organisations d’identifier leurs axes d’amélioration et de mettre en œuvre des actions concrètes et mesurables.

Présente en Amérique du Nord, l’AGIT est historiquement l’une des principales associations internationales et la plus ancienne en France sur la responsabilité numérique. Elle s’appuie sur ses groupes de travail, animés par des experts du secteur, pour produire des contenus de référence et aider les entreprises à structurer leurs démarches.

Lien de l’étude dans son intégralité : 2025 – Baromètre Green IT

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.