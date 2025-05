Itancia annonce son premier Showcase et donne RdV à ses partenaires en septembre

Nouveautés produits, ateliers thématiques, rendez-vous personnalisés et échanges entre pairs : avec son premier Showcase, qui se tiendra le 10 septembre au Cercle d’Aumale, à Paris, Itancia promet une journée Business, pensée pour les intégrateurs et les revendeurs IT.

Clément Héraud, Directeur Marketing et Communication du groupe, présente les objectifs de cet évènement, et détaille pour ChannelBiz le format, le programme et les ambitions de ce salon d’exposition.

Pourquoi proposer un nouveau format d’événement Itancia ?

Clément Héraud : Historiquement, chez Itancia, l’événementiel a toujours été clé. Nous avons organisé plusieurs formats, au fil des années, comme nos afterworks, très identifiés dans la profession, puis les Paris Trade Shows. Ces rendez-vous réunissaient nos clients – revendeurs, intégrateurs, opérateurs – autour de nos marques distribuées et des solutions d’économie circulaire, avec un volet festif et un temps d’échange.

Le format, centré sur la convivialité, a été bien accueilli, mais nos enquêtes de satisfaction ont mis en lumière un besoin de rencontres plus approfondies. Nous avons donc décidé de créer un salon d’exposition répondant à l’ensemble des attentes autour d’une expérience plus professionnalisée, plus digitale et plus personnalisée pour chaque visiteur où le business et la convivialité règnent.

Que vont découvrir les revendeurs qui y participent ?

Le Showcase Paris s’adresse aux partenaires IT au sens large : revendeurs, intégrateurs, opérateurs. L’événement est conçu comme une journée Business, structurée, où chacun pourra optimiser son temps. L’objectif est que chaque visiteur reparte avec des contacts, des idées concrètes, des références articles, et une vision claire des solutions disponibles.

L’offre Itancia sera présentée dans sa globalité : produits neufs, produits reconditionnés, briques de services, et notre nouveau store e-commerce. Le tout sur une journée, dans un lieu très spécial, le Cercle d’Aumale, un hôtel particulier situé dans le 9e arrondissement de Paris, entièrement privatisé pour l’occasion. Soit un espace de plus de 1500m2, sur 5 niveaux.

Comment va se dérouler la journée, pour les intégrateurs et revendeurs présents ?

La journée démarrera à 9h avec un accueil petit-déjeuner. Deux ateliers thématiques sont organisés le matin, animés chacun par une marque partenaire, puis deux autres sont programmés l’après-midi. Ces sessions durent environ 30 à 45 minutes et sont conçues pour être interactives, avec des échanges directs entre intervenants et visiteurs.

En parallèle, les participants pourront explorer les différents niveaux du salon, segmentés par univers d’usage, et échanger avec les exposants. En fin de journée, une plénière prend la forme d’un talk-show, autour de thématiques choisies en amont par les visiteurs. Ce moment se conclut par la remise des trophées CO₂ Saving, qui distinguent les partenaires les plus actifs dans la vente de produits reconditionnés, puis d’un dîner festif mixant convivialité, échanges privilégiés, animations et bons mets.

Quels seront ces univers d’usage dont vous venez de parler ?

Nous avons décidé de structurer le salon non pas par typologie de produit, mais par univers d’usage des endusers. Cela permettra aux revendeurs présents de se projeter immédiatement dans un besoin client final. Le premier étage sera consacré aux environnements collaboratifs, avec une Experience Room où seront présentées les solutions de visioconférence, d’audioconférence et d’aménagement d’espaces de réunion, ainsi qu’une salle dédiée à la Digital Workplace et à l’écosystème Microsoft Teams.

Le deuxième étage regroupera des verticales métiers : éducation, santé, retail/logistique, secteur public. Les partenaires pourront y retrouver les solutions et les experts liés à chacun de ces segments. Enfin, le troisième étage sera consacré à l’économie circulaire et au digital, avec une présentation de nos offres reconditionnées, de nos outils e-commerce, et une salle mettant en avant les produits neufs ayant reçu une bonne notation RSE.

Une des nouveautés du Showcase sera la mise à disposition d’une application dédiée au salon. Quel sera son utilité ?

Nous avons développé une application mobile disponible sur l’App Store et Google Play : Itancia Events. Une fois inscrits au showcase, cette application permettra aux visiteurs de réserver leur place sur les conférences, de planifier leurs rendez-vous, de recevoir des notifications personnalisées et d’accéder à leur badge. L’objectif est de maximiser leur expérience avant, pendant et après leur visite, en leur permettant de structurer leur journée de façon efficace.

Côté exposants, l’application offre une fonction de check-in pour scanner les badges et capitaliser sur les contacts pris pendant l’événement. Ce niveau de digitalisation répond à une attente forte du channel : ne pas venir « pour venir », mais pour récupérer de des insights, voir des innovations, repartir avec des projets.

Vous insistez sur le fait que vous avez pensé le Showcase comme un évènement Business. Comment cela se matérialise-t-il ?

Nous pensons que le rôle du distributeur est de mettre en relation les bons acteurs autour de cas d’usage concrets. L’ADN du Showcase, c’est le commerce. Nous voulons réunir tout notre écosystème avec l’objectif de créer des conditions propices au développement de projets. Les rendez-vous one-to-one, les ateliers de 30 minutes animés par les marques, et la conférence du soir structurée en table ronde en sont les outils.

Nous y mettrons autour de la table nos experts, un constructeur partenaire, et un intégrateur ou revendeur, qui réagiront à des questions préalablement choisies par les visiteurs. Cela permet de refléter des visions croisées et d’ancrer la discussion dans les réalités du terrain. Avec un socle business fort, le Showcase reste bien évidemment un événement signature Itancia, entre rencontres inspirantes, convivialité et moments festifs inoubliables.

Vous mettez également en avant une initiative RSE avec “Green By Tech”. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous avons conçu en interne une évaluation RSE très complète, via un questionnaire que nous avons transmis à nos marques partenaires. Ce questionnaire aborde des thématiques comme la fabrication, les matières premières, la logistique ou encore la diversité. Nos partenaires technologiques qui auront obtenu les meilleures notations pourront intégrer l’espace RSE du salon et seront identifiées sur notre site e-commerce via le logo Green By Tech. Ce n’est pas un label, mais une façon de valoriser et de certifier ceux qui vont au-delà des déclarations d’intention.

Vous prévoyez un temps réservé aux clients finaux, lors d’une deuxième journée du Showcase…

Oui. Le lendemain du salon, nous organisons une demi-journée consacrée à l’économie circulaire et à la durabilité, exclusivement destinée aux clients finaux. Cette session aura pour objectif de les sensibiliser sur ces enjeux, notamment autour des offres de produits reconditionnés et des services de durabilité. Il ne s’agit pas pour nous de traiter en direct : nous restons un acteur 100 % indirect. Tous les intérêts exprimés, les leads, seront redistribués aux partenaires légitimes sur ces offres, et notamment ceux de notre programme partenaires.

L’idée est de permettre aux clients finaux de mieux formuler des besoins souvent implicites, en leur apportant des éléments concrets sur les solutions existantes. Ils sont parfois confrontés à des problématiques qu’ils ne savent pas traduire en projets, faute de visibilité sur les technologies disponibles. Cette démarche vise à éclairer leur réflexion pour que les revendeurs puissent ensuite transformer ces intentions en opportunités commerciales concrètes.

Détails et inscription au Showcase Itancia : https://events.itancia.com/showcaseparis

Photo : Clément Héraud

Propos recueillis par Guilhem Thérond, rédacteur en chef de ChannelBiz.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.