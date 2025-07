Distribution : TD SYNNEX accélère sur l’économie circulaire avec Cordon Group

Le partenariat noué avec Cordon Group et son affilié SLS, prestataire accrédité en services de cycle de vie, permet à TD SYNNEX d’élargir significativement son portefeuille de prestations. Les partenaires peuvent désormais accéder à de nouveaux services comme la reprise d’ordinateurs portables sous Windows, de consoles de jeux et d’autres matériels informatiques.

Les distributeurs IT face aux exigences de durabilité

Accessible directement depuis le portail TD SYNNEX Renew, cette offre sera accompagnée de campagnes locales pilotées par le grossiste, en lien avec les fabricants de matériel. L’objectif est de stimuler les projets de renouvellement technologique tout en simplifiant l’intégration de solutions d’IT circulaire dans les offres des partenaires.

TD SYNNEX pourra ainsi proposer une gamme complète de services liés au cycle de vie des équipements : effacement certifié des données, gestion des actifs informatiques (ITAD), reconditionnement, réparation technique, ou encore interventions sur site avec conservation des équipements. Cette collaboration s’inscrit dans une logique de structuration du marché des services durables. Elle permet à TD SYNNEX de consolider son rôle d’intermédiaire entre fabricants, prestataires de services et partenaires de distribution.

« Nous sommes ravis d’offrir à nos revendeurs et fournisseurs une gamme élargie de services de gestion du cycle de vie des produits, qui non seulement accroît leurs opportunités commerciales mais contribue également à un avenir plus durable. Notre partenariat avec Cordon Group illustre notre engagement envers la durabilité et l’innovation dans l’écosystème IT », explique Janis Kemers, VP Services, Endpoint Solutions, TD SYNNEX Europe. Olivier De Rugy, PDG du Groupe Cordon, commente lui aussi avec enthousiasme ce nouveau partenariat : « Nous sommes très heureux de collaborer avec TD SYNNEX pour étendre la portée de nos services IT circulaires à davantage d’entreprises et à un éventail plus large de technologies à travers l’Europe. »

Le programme Renew s’aligne sur les objectifs de développement durable des Nations Unies en promouvant une consommation plus responsable des ressources électroniques, tout en répondant aux nouvelles attentes des entreprises sur la gestion de fin de vie des équipements.