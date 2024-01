[Nomination] Steeve Ahache, nouvel homme fort d’Ingram Micro France

La nomination de Steeve Ahache a pris effet le 2 janvier 2024 et vient concrétiser la volonté du distributeur d’offrir à ses partenaires revendeurs une proposition de valeur centrée sur les besoins du client final.

Ingram Micro France annonce la nomination de Steeve Ahache en tant que Directeur Général Adjoint en charge de l’ensemble des activités commerciales clients et produits. Il dirigera l’ensemble des activités commerciales d’Ingram Micro avec pour principal objectif la mise en place d’une dynamique collective répondant à l’évolution des besoins des acteurs du marché IT.

Sa mission principale visera à améliorer l’expérience client par un renforcement de la proximité commerciale, une optimisation de la qualité opérationnelle, et une accélération de la transformation digitale.

« Cette nomination reflète à la fois le rôle essentiel qu’a joué Steeve ces dernières années dans le développement stratégique d’Ingram Micro France et ma volonté d’insuffler une culture commune à l’ensemble de nos équipes commerciales » indique Sophie Deleval, Présidente Ingram Micro France.

Steeve Ahache a intégré Ingram Micro France en 2015, fort d’une formation d’ingénieur en télécommunications et d’un parcours professionnel essentiellement axé sur l’intégration et le service. Actuellement Directeur en charge des divisions Advanced Solutions Cybersécurité et Cloud, il a mené ces 8 dernières années les initiatives stratégiques visant à faire d’Ingram Micro France un distributeur à valeur ajoutée.

