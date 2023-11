« Accompagner les intégrateurs AV dans leur transformation vers l’IP »

Diadié Traoré est ProAV Sales Manager chez Netgear. Il évolue depuis 20 ans chez le constructeur américain, témoin privilégié du rapprochement des marchés du réseau informatique et de l’AV professionnel. Présent sur Tech in Lyon, le salon annuel du distributeur de solutions audiovisuelles SIDEV, Il répond aux questions de ChannelBiz.

Diadié, pourquoi avoir créé une BU dédiée à l’AV chez NetGear ?

Dans cette BU ProAV, notre rôle va être d’aider, d’accompagner les intégrateurs AV dans la transformation qu’ils sont en train de vivre. On le sait, les infrastructures AV qui étaient traditionnellement sur des connectiques AV analogiques, passent de plus en plus sur de l’IP. Aujourd’hui, notre objectif, c’est de leur permettre d’utiliser le plus facilement possible l’outil informatique, et plus précisément le switch, qui joue un rôle de pont, crucial, entre les différents appareils dans l’infrastructure audio vidéo.

Le switch, c’est la colonne vertébrale des communications, mais c’est aussi là où les intégrateurs doivent passer le moins de temps, puisque ce qui est important pour eux, c’est ce que le client voit et entend. Comme n’importe quelle technologie, un switch qui n’est pas maîtrisée peut devenir très problématique pour les intégrateurs, en matière d’installation. Il peut vite devenir très chronophage, aussi, et finir par faire exploser les coûts. À l’inverse, avoir une solution simplifiée leur permet justement de gagner du temps. C’est notre approche chez Netgear,

Concrètement, qu’est ce qui est différent dans un switch adapté pour l’AV ?

3 aspects sont déterminants : Le produit, le service, et enfin la certification.

Du produit au software, le virage de l’AV

Le 1er point est au niveau du développement Produit. Nous avons commencé par faire évoluer nos produits, avec des customisations adaptées au marché de l’AV. Un exemple : Traditionnellement sur les swtichs, on trouve les ports devant et l’alimentation derrière. Nos switchs AV vont eux pouvoir se racker avec leurs ports en face arrière, dans une logique d’intégration. Autre exemple au niveau du hardware, avec des ventilateurs qu’on va pouvoir couper si on le souhaite. Nous sommes convaincus que c’est ce genre de customisation qui permet d’avoir des produits qui répondent vraiment aux besoins des intégrateurs.

Mais c’est surtout au niveau software que nous avons apporté plusieurs innovations : Avec des technologies qui permettent d’automatiser plusieurs fonctionnalités, et qui permettent donc une installation quasiment plug & play. Plus important encore, nous avons développé une interface AV qui va traduire des fonctionnalités purement informatiques dans le langage du monde de l’AV. Ce qui permet aux intégrateurs, même sans connaissances particulières sur la configuration d’un switch, d’être capable de le configurer de A à Z, en fonction des besoins audio et vidéo.

Le service, pour accompagner les intégrateurs 24/24

Pour répondre aux besoins des intégrateurs AV, nous avons mis en place une équipe dédiée d’ingénieurs. Ils les accompagnent en avant-vente, en aide à l’installation et en après-vente. Avec un service disponible 24/24; 7j/7.

On sait qu’un service informatique traditionnel, en support, travaille généralement sur un fonctionnement par Tickets. Pour nous, c’était problématique : On imagine un intégrateur qui doit intervenir sur un concert qui va bientôt démarrer, s’il doit ouvrir un ticket, que ce ticket doit ensuite passer à un niveau 2, que l’intégrateur doit relancer…

Notre équipe ProAV Netgear fonctionne sans tickets : nos ingénieurs, lorsqu’ils prennent un cas en charge, c’est jusqu’à la résolution. Ce sont vraiment des experts, qui techniquement, sont capables de répondre aux problématiques rencontrés par les intégrateurs.

200 certifications fabricants

Nous travaillons aujourd’hui avec plus de 200 fabricants. Les profils de préconfiguration que nous avons créés pour nos switchs viennent de ces collaborations, et des programmes de certification mis en place avec eux. Des fabricants qui ont pu non seulement tester nos produits Netgear, mais qui nous ont eux aussi mis à disposition les leurs.

Ce sont ces certifications qui nous ont permis d’affiner et de créer les profils qui garantisse que peu importe la marque, un profil vidéo va être adapté en configuration pour la plupart des marques, pour les leaders du marché, mais aussi pour des marques plus confidentielles.

C’est aussi ce qui nous permet de nous former, d’augmenter de la manière la plus large possible nos connaissances dans ce monde-là. C’est ce qui fait que l’ensemble de nos équipes Netgear, de l’ingénierie jusqu’au commerce, en passant par les avant-ventes, sont de vrais professionnels de l’AV !

À propos de Tech in Lyon :

Cette interview a été réalisée sur Tech in Lyon, le salon du Distributeur de Solutions audiovisuelles SIDEV, qui réunit depuis maintenant 3 ans les intégrateurs et revendeurs IT, sur une journée.

Cette année, ce sont 440 visiteurs (pour 185 sociétés), qui ont pu échanger avec les équipes SIDEV et les 34 partenaires du grossiste AV :

EPSON | SAMSUNG | BIAMP | LG | ABSEN | BARCO | BIRDDOG | BLACK BOX | BOSH | BRIGHTSIGN | B-TECH | DTEN | ERARD PRO | FOCAL | GEOBOX | IIYAMA | CHIEF | VADDIO | PROJECTA | LINDY | MICROSOFT | NAVORI | NEAT | NEAMOUNT | NETGEAR | NEWLILNE | NOVASTAR | OCHNO | PANASONIC | PEERLESS AV | PHILIPS | POWERSOFT | ROOMZ | SHARP/NEC | SHURE | SONOS | VIVITEK | YEALINK.