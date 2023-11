Prodware renforce sa présence en Europe avec Protinus.

Prodware annonce l’acquisition de Protinus aux Pays-Bas. Une opération qui va accélérer son expansion en Europe et renforcer sa présence stratégique au Benelux. Avec Protinus et ses 295 millions d’euros lors de l’exercice fiscal 2022, Prodware peut voir grand.

« Find – Connect – Enhance » : Le Business Model atypique de Protinus va-t-il inspirer Prodware ?

La stratégie de Protinus peut surprendre. Elle se révèle terriblement efficace : La société spécialisée dans les grands comptes s’appuie plus que jamais sur son modèle « Find – Connect – Enhance » pour garantir à ses clients l’accès « au meilleur de l’informatique ». Elle dispose ainsi d’un vaste réseau de partenaires informatiques aux Pays-Bas, qu’elle coordonne pour proposer à ses clients un contrat unique.

Un rapprochement commenté par les deux parties :

Pour Alain Conrard, CEO de Prodware Group, « Protinus est très complémentaire des autres sociétés du groupe. Ce rapprochement créera beaucoup de valeur au service de tous, aussi bien pour les collaborateurs, les clients que les partenaires et conforte notre position d’acteur majeur de la transformation digitale en Europe. »

« Protinus est fier de rejoindre le groupe Prodware. Nous allons immédiatement bénéficier de la présence du groupe dans 14 pays, ce qui nous permettra d’accéder à une clientèle diversifiée et à de nombreuses expertises. En retour, Protinus partagera avec Prodware et Westpole ses expertises acquises aux Pays-Bas en matière de services aux grandes entreprises et aux secteurs publics, de sourcing et de gestion d’un large réseau de partenaires, qui permettra à l’ensemble du Groupe de répondre instantanément à n’importe quel besoin IT. Ce rapprochement stratégique sera mutuellement bénéfique. » indique Vincent Verbiesen – DG de Protinus.

Photo : Compte Linkedin d’Alain Conrard, Prodware Group