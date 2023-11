Nomination : Vast Data renforce son Channel avec l’arrivée de Nathalie Marques.

Nathalie Marques rejoint l’équipe Channel de Vast Data, après six années passées chez Pure Storage. Son rôle : Développer et renforcer l’activité et les relations des partenaires Vast Data sur la région Europe du Sud, composée de la France, de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal.

Vast Data accélère sur la vente indirecte

Vast Data, la plateforme de données conçue pour l’IA annonce la nomination de Nathalie Marques au poste de Southern Europe Channel Manager. À travers cette création de poste, elle a la responsabilité de renforcer les relations et les affaires avec les partenaires pour contribuer au développement de la région Europe du Sud dont la France ainsi que l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Sa prise de poste contribue à augmenter la part de marché de Vast Data sur la région. Nathalie Marques reporte directement à Michael Richmond, International Channel Director de Vast Data.

“Vast Data est une société déjà fortement engagée dans un modèle de vente indirecte et nous souhaitons le meilleur accompagnement pour nos partenaires.” déclare Vincent Gibert, Regional Sales Manager Europe du Sud de Vast Data ». Nathalie Marques va jouer un rôle essentiel d’accélération du développement de notre réseau de partenaires et va permettre d’augmenter nos collaborations dans ces régions.”

Nathalie Marques, une experte du Channel

Avec plus de vingt ans de carrière, Nathalie Marques apporte son expertise Channel acquise au cours de ses différentes expériences professionnelles, pour identifier, recruter, et engager avec les partenaires en leur permettant de se démarquer sur le marché en offrant des solutions innovantes à leurs clients.

Avant de rejoindre Vast Data, Nathalie Marques a passé six ans chez Pure Storage où elle a été Channel Sales Manager pour la France où elle a travaillé au recrutement de partenaires et a pu former une équipe de quatre personnes. Auparavant, elle a été Channel Team Leader France chez Veritas et a été Distribution Account Manager chez Symantec pendant sept ans. Toutes ces expériences au sein des équipes Channel lui ont permis de gérer différents profils de partenaires incluant Distributeurs, Vars et Alliances.

CV Express : Nathalie Marques