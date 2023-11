Portrait IT : Laurent Baruch, Country Manager de Cooler Master

Le nouveau Country Manager du constructeur Cooler Master s’épanouit dans la région bordelaise, où il s’est installé depuis plus de 10 ans. Il nous parle de ses passions, d’eSport et ChatGPT. Il nous parle surtout de son parcours, qui l’a mené du grossiste IT Pact Informatique à Millenium, en passant par PNY, Startech, et EVGA.

ChannelBiz.fr propose à ses lecteurs de partir à la rencontre de celles et ceux qui sont au cœur de la Distribution IT en France. Rencontre aujourd’hui avec Laurent Baruch.

Laurent, comment tout a commencé pour toi ?

Il y a 20 ans cette année ! En 2003, je suis câbleur informatique depuis 3 ans sur les chantiers. Une super période de ma vie, mais je ne me vois pas faire ça jusqu’à la retraite ! Je reprends un BTS Action Co, en alternance, chez le grossiste Pact Informatique, pour développer la marque Storex.

Quelqu’un qui a influencé ton parcours, par sa vision ?

Le tout 1er : mon papa, qui était également mon 1er patron. Il m’a transmis énormément de valeurs humaines. Et le sens du commerce ! J’essaye de faire la même chose pour mon fils, maintenant. À travers l’éducation que nous lui donnons : Pour faire de ce petit bonhomme un “Bon Homme”. C’est ça qui me rend le plus fier.

Et côté manager, des mentors ?

D’abord, un duo : Khouka Azoula et Maurice Bodokh chez Pact Informatique. Et celui qui m’a le plus influencé : Andrew Han, le CEO d’EVGA. Il a réussi à me comprendre, à assembler toutes les pièces du Baruch ! Un conseil que je retiens : “Canalise ton énergie, apprends à marcher avant de vouloir courir! ”

Tu parlais de Pact Informatique. Comment tu vois le rôle du grossiste, dans la Distribution IT ?

La proximité avec ton distributeur, c’est essentiel ! Tu peux avoir la meilleure des solutions, si tu n’as personne en local pour stocker, préconiser, convaincre et évangéliser les revendeurs, tout sera toute de suite beaucoup plus compliqué…

Le grossiste, pour moi, c’est vraiment l’extension locale du constructeur. Il fait partie intégrante de la stratégie d’une marque dans son développement. Tech Data (TD Synnex); Acadia, par exemple, le font très bien… Mais il y en a beaucoup d’autres !

Une citation ou accroche qui résume bien la vente, selon toi ?

“Oublie que tu n’as aucune chance et fonce – mais respectueusement” (rire)

Comment vois-tu le métier de commercial évoluer ?

On ne va pas se mentir, comme beaucoup d’industrie, l’IA peut remplacer beaucoup de tâches d’analyses, de tâches administratives. Cela nous offre une opportunité énorme : celle de développer les relations humaines.

C’est ce que tu préfères dans ton job ?

Oui ! Les relations humaines, quand elles se renforcent avec le temps… Et voir germer les graines que nous plantons, quand elles deviennent de vraies belles collaborations… Je retrouve ça chez Cooler Master, que j’ai intégré en début d’année. Pour mes premiers pas, j’ai eu la chance d’avoir comme mentor dans l’entreprise un ami – et un Francais : Cédric Pineau !

Une difficulté qui t’a fait évoluer ?

Humainement, la fin de mon aventure avec Millenium, l’été dernier. Avec un licenciement économique. Sincèrement, ce n’était pas prévu, même si ce sont des choses qui arrivent…

Un ami qui était au courant de ma situation me conseille à ce moment-là de lire “Zadig ou la Destinée” (de Voltaire). L’histoire d’une quête quasi infinie du bonheur, sans cesse contrecarrée par d’enrichissantes épreuves… Ce livre m’a beaucoup fait réfléchir. Beaucoup aidé à prendre du recul !

Quelqu’un que tu aimerais mettre en avant ?

2 personnes, une femme et un homme : Stéphanie Belmonte chez LDLC. Humainement incroyable. Tellement performante ! Et en ce moment, Hugo Gedio ! Un vrai passionné d’eSport. Je l’ai connu quand il a commencé comme Chargé de communication pour la “Dépèche Event”. Il a ensuite rejoint Team Vitality. Il est maintenant à son compte, c’est un vrai pionnier de la formation eSport !

Si tu devais te fixer un challenge sur 2023, ce serait quoi ?

Garder mon optimisme et réussir à le transmettre chez Cooler Master !

Un dernier message à adresser à quelqu’un de l’IT ?

Oui, à quelqu’un qui a su m’aider à passer un certain cap et grâce à qui j’ai pu rentrer chez EVGA . Ce qu’il m’avait dit raisonne constamment : « On n’est pas médecin, On ne sauve pas de vie« . Merci à Jeff Gérard.

Laurent Baruch, CV Express :