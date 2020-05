Andrew Lawson, nouveau patron des ventes de Zendesk en EMEA

Andrew Lawson est le nouveau Senior Vice President, EMEA Sales chez Zendesk. Son job : diriger depuis Londres la stratégie de croissance pour la région qui compte plus 53 000 clients et représente 28% des ventes mondiales pour l’éditeur de solutions de CRM.

Son arrivée est dictée par la période d’incertitude qui règne sur beaucoup de segments de l’IT avec la crise provoquée par le Covid-19.

« Alors qu’en cette période d’incertitudes Zendesk et ses clients s’adaptent et se préparent aux prochains défis qui se profilent, nous sommes ravis de compter sur l’expérience éprouvée d’Andrew pour diriger l’équipe dans la région dans ce contexte et dans les mois à venir », a commenté Norman Gennaro, President, Worldwide Sales.

Andrew Lawson est un vétéran du secteur IT. Récemment vice-président exécutif et DG EMEA de New Relic, il a occupé une fonction similaire chez Salesforce et exercé différentes fonctions commerciales et de management chez Oracle pendant 14 ans.