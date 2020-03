Sandrine Leon prend la direction commerciale de Winshuttle

L’éditeur Winshuttle renforce son équipe en annonçant la promotion de Sandrine Leon au poste de Sales Director France, Belgique et Luxembourg.

Strategic Account Manager depuis 2015, Sandrine Leon prend la direction commerciale en France, en Belgique et au Luxembourg

Dans son nouveau rôle, elle devra définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’éditeur sur les trois pays, gérer les relations avec les partenaires, mais également piloter son équipe de

Avant de rejoindre Winshuttle, elle avait notamment occupé différentes fonctions commerciales chez SCC France, Humingbird, Open Text et Talend.

« Nos solutions de gestion de données et d’automatisation SAP sont conçues pour l’entreprise et approuvées par l’IT. Qu’ils s’agisse de simples processus ou d’initiatives business majeures, les solutions Winshuttle permettent aux fonctions opérationnelles de mieux gérer leurs données SAP et d’accélérer les processus métiers » explique-t-elle.