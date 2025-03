Women in Tech : 70% des entreprises françaises promettent d’agir, pour des résultats qui tardent à venir…

L’égalité femmes-hommes dans le secteur du numérique progresse, mais des disparités persistent, notamment en cybersécurité et en intelligence artificielle. ISACA France et Femmes@Numérique dévoilent la 4e édition du baromètre SheLeadsTech, qui met en lumière les initiatives déployées par les entreprises françaises pour favoriser la mixité.

Parmi les grandes tendances : une volonté accrue de fidéliser les talents féminins, de promouvoir l’évolution de carrière des femmes et de rendre la cybersécurité plus accessible aux profils féminins.

Des mesures concrètes pour retenir les talents féminins

La mixité dans le numérique ne repose pas uniquement sur le recrutement. 7 entreprises sur 10 ont mis en place des actions de sensibilisation contre le sexisme, et 65 % ont instauré des lieux ressources pour informer et soutenir les collaboratrices. L’objectif : créer un environnement de travail inclusif pour fidéliser les talents féminins et améliorer l’image des entreprises sur ces enjeux.

Les conditions de travail jouent également un rôle clé. 75 % des entreprises interrogées adaptent leurs pratiques pour favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment via le télétravail et une meilleure gestion des horaires. En parallèle, 77 % des employeurs mesurent l’impact de ces actions sur la rétention des talents féminins, intégrant ces indicateurs dans leur suivi des performances.

« Le baromètre est un levier de transformation : il identifie les bonnes pratiques, valorise les initiatives inspirantes et encourage l’engagement des entreprises pour une Tech plus inclusive », souligne Gina Gulla-Menez, Responsable du programme SheLeadsTech et administratrice ISACA France.

Une dynamique en faveur de l’évolution de carrière des femmes

Les entreprises semblent également de plus en plus proactives en matière de promotion interne. 80 % d’entre elles mettent en place des politiques spécifiques pour favoriser l’évolution des femmes au sein de leur organisation, tandis que 77 % ont déployé des parcours de carrière dédiés.

Parmi les stratégies adoptées :

Des plans de succession intégrant des objectifs de parité.

L’adaptation des critères d’évaluation pour assurer une progression équitable.

Des programmes de mentoring, où des leaders féminins jouent un rôle de modèle et de soutien.

La question de la rémunération reste un sujet clé : 60 % des entreprises déclarent prendre des mesures pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes. La réussite de ces dispositifs repose en grande partie sur l’implication des directions et sur la mise en place d’objectifs mesurables pour garantir des avancées concrètes.

Cybersécurité et IA : des secteurs encore peu féminisés

Parmi les défis majeurs identifiés par le baromètre, la sous-représentation des femmes en cybersécurité et en intelligence artificielle reste préoccupante. La faible présence des femmes dans ces domaines peut avoir des conséquences directes sur la conception des technologies, notamment en introduisant des biais dans les algorithmes et en renforçant les stéréotypes de genre.

Face à cette situation, 70 % des grandes entreprises ont mis en place des actions spécifiques pour recruter davantage de femmes dans ces secteurs. L’accent est mis sur la communication et la sensibilisation en amont, afin de mieux faire connaître ces métiers et d’attirer de nouveaux profils féminins. La définition d’objectifs de féminisation clairs est également considérée comme un levier essentiel pour accompagner cette transformation.

L’implication des entreprises dépasse souvent le cadre du recrutement. 70 % des répondants déclarent mener des actions auprès des écoles et universités pour déconstruire les stéréotypes de genre qui influencent les choix d’orientation des jeunes filles. Ces initiatives comprennent des présences sur des salons étudiants et des interventions en milieu scolaire pour promouvoir les métiers du numérique.

Un enjeu stratégique pour les entreprises et les intégrateurs IT

La mixité dans le numérique est désormais perçue comme un facteur de compétitivité. En investissant dans des politiques plus inclusives, les entreprises ne se contentent pas d’améliorer leur image : elles cherchent à renforcer leur attractivité et à capitaliser sur une diversité de profils pour mieux répondre aux enjeux technologiques et économiques actuels.

L’étude SheLeadsTech 2025 montre que les entreprises qui adoptent une approche globale de la mixité – combinant sensibilisation, évolution de carrière et intégration dans les filières en tension – sont celles qui obtiennent les résultats les plus significatifs. La cybersécurité, l’IA et le cloud restent des champs prioritaires, où les efforts doivent être redoublés pour assurer une meilleure représentation des femmes.

Avec des chiffres en progression, mais encore des écarts à combler, le baromètre SheLeadsTech met en avant une tendance de fond : la mixité dans le numérique est un chantier qui mobilise de plus en plus d’entreprises, mais dont les effets ne seront pleinement visibles qu’à long terme.

Méthodologie : la 4e édition du Baromètre SheLeadsTech « des meilleures pratiques d’entreprises en matière de mixité dans les métiers du numérique », a été réalisée via un questionnaire administré entre le 21 septembre et le 31 décembre 2024 auprès de 80 entreprises françaises répondantes des secteurs privé et public, comptant entre 300 et 350 000 collaborateurs (dans le monde).

