Tribune : Femmes et IT, briser le plafond de verre technologique.

Chaque semaine, la rédaction de ChannelBiz donne la parole à un spécialiste IT et Tech, qui apporte un éclairage plus personnel sur l’actualité et les tendances du Channel. Cette semaine, c’est Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology, , qui se prête à l’exercice

Un écart persistant malgré les initiatives

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en France, les femmes ne représentent que 17 % des professionnels de la tech. Ce déséquilibre, bien que dénoncé depuis des années, peine à se résorber. De nombreuses initiatives ont vu le jour, programmes de mentorat, formations spécifiques, engagements des entreprises en faveur de la diversité – mais leur impact reste limité. Pourquoi ? Parce que le problème est systémique et commence bien avant l’entrée sur le marché du travail.

Dès l’école, une orientation genrée

Le déséquilibre dans les métiers IT prend racine dans les choix d’orientation. Dès le collège, les jeunes filles sont moins incitées à s’orienter vers les filières scientifiques et techniques. Les stéréotypes de genre véhiculés par l’éducation, la culture populaire et même certaines pratiques pédagogiques freinent leur confiance et leurs ambitions dans ces domaines. Pourtant, les résultats académiques démontrent qu’elles excellent tout autant que leurs homologues masculins.

Le mythe de l’incompatibilité entre IT et leadership féminin

Les métiers de la tech sont encore trop souvent perçus comme exigeant des qualités traditionnellement associées aux hommes : logique, rigueur, capacité d’abstraction. Ce prisme culturel contribue à perpétuer une vision biaisée du leadership en entreprise. Or, les entreprises qui ont parié sur une plus grande mixité constatent une augmentation de la créativité, une meilleure gestion des risques et une performance accrue. La diversité est une force, et il est temps d’en faire une priorité stratégique.

Agir concrètement : une responsabilité collective

Changer la donne nécessite une action concertée à plusieurs niveaux :

Revoir l’orientation scolaire en luttant contre les stéréotypes et en valorisant les modèles féminins dans la tech.

en luttant contre les stéréotypes et en valorisant les modèles féminins dans la tech. Multiplier les programmes d’accompagnement (mentorat, coaching, réseaux féminins) pour aider les femmes à évoluer dans ces carrières.

(mentorat, coaching, réseaux féminins) pour aider les femmes à évoluer dans ces carrières. Adapter les conditions de travail en favorisant la flexibilité et en luttant contre les biais inconscients en entreprise.

en favorisant la flexibilité et en luttant contre les biais inconscients en entreprise. Encourager un leadership inclusif, où les femmes ont pleinement leur place dans la prise de décision.

Un avenir à coder ensemble

Le secteur IT a tout à gagner à se féminiser. Ce n’est pas une question d’égalité pour l’égalité, mais de performance, d’innovation et de dynamisme. Il est temps d’en finir avec les barrières invisibles et d’ouvrir grand les portes du numérique aux talents féminins. Car, après tout, la technologie n’a pas de genre.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.