Virtualisation des réseaux : Dell veut aider les CSP à relever les défis du cloud et de la 5G

Dell Technologies annonce un partenariat avec 6WIND, spécialiste des solutions réseau virtualisées, afin de proposer aux fournisseurs de services de communication (CSP) et aux entreprises de la région EMEA une offre combinant infrastructures et fonctions réseau avancées.

Cette collaboration s’appuie sur le programme OEM Solutions de Dell Technologies et donne naissance à la solution « 6WIND powered by Dell Technologies », qui intègre les serveurs Dell PowerEdge et les Virtual Service Router (VSR) de 6WIND.

Une réponse aux enjeux de performance et de flexibilité des réseaux

Face à la complexification des infrastructures réseau et à la montée en puissance des besoins en accès haut débit, sécurisation des réseaux mobiles et services B2B, les entreprises et CSP recherchent des solutions évolutives et performantes. L’intégration des VSR de 6WIND sur les serveurs Dell PowerEdge permet de répondre à ces exigences en alliant virtualisation des fonctions réseau (NFV), réduction de l’empreinte matérielle et optimisation des coûts.

Ce partenariat facilite également le déploiement rapide des solutions réseau pour les partenaires et distributeurs Dell en leur permettant d’accéder directement aux offres intégrées via le catalogue Dell Technologies. Selon Sanjay Tyagi, Vice-Président et Directeur Général – OEM Solutions EMEA chez Dell Technologies, « Cette alliance aidera les entreprises et CSP à bâtir des infrastructures de communication innovantes, agiles et durables ».

Julien Dahan, CEO de 6WIND, souligne l’importance de cette collaboration en affirmant que « cette alliance accélère le déploiement des réseaux modernes et offre des solutions compétitives et performantes aux entreprises engagées dans leur transformation numérique ». La solution conjointe « 6WIND powered by Dell Technologies » repose sur plusieurs atouts stratégiques pour les acteurs du marché IT :

Une intégration optimisée : en associant les infrastructures Dell et les VSR de 6WIND, le déploiement des solutions réseau est simplifié, réduisant ainsi le temps d’implémentation pour les entreprises et les CSP.

Un accès direct via Dell Technologies : les partenaires, revendeurs et distributeurs peuvent commander ces solutions via Dell, ce qui facilite leur adoption et leur mise en œuvre.

Des cas d’usage variés : cette offre répond aux besoins en matière de connectivité haut débit, de sécurisation des réseaux mobiles et de services B2B, garantissant une meilleure flexibilité aux entreprises.

Un engagement sur la durabilité : l’association du stockage optimisé et des solutions NFV permet de limiter l’empreinte énergétique et de proposer des infrastructures plus respectueuses de l’environnement.

