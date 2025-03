MWC : HPE mise sur la synchronisation et la périphérie réseau pour les télécoms

À travers des innovations en matière de synchronisation ultra-précise, de serveurs optimisés pour la périphérie réseau et un partenariat stratégique avec T-Mobile, HPE renforce son engagement auprès des opérateurs télécoms et des fournisseurs de services.

Synchronisation ultra-précise : une avancée pour la 5G privée et l’IA

Avec le HPE Aruba Networking CX 8325P, HPE introduit un commutateur réseau offrant une précision temporelle à la nanoseconde. Cette capacité est essentielle pour améliorer les performances des applications nécessitant un débit élevé et une faible latence, notamment dans les secteurs des véhicules autonomes, de la robotique industrielle et de la fabrication. L’intégration d’une technologie de synchronisation de précision au sein du commutateur permet d’améliorer plusieurs aspects des réseaux :

Gestion du trafic cellulaire dans les environnements à forte densité (stades, infrastructures critiques).

Optimisation de l’itinérance des applications IA et des plateformes multimédia.

Déploiement des infrastructures Cloud RAN (C-RAN) pour une gestion plus efficace des réseaux mobiles.

Contrairement aux systèmes traditionnels nécessitant un appareil externe de synchronisation par satellite PTP (Precision Time Protocol), HPE intègre directement cette technologie dans l’infrastructure réseau. Cette approche garantit une redondance accrue et une fiabilité optimisée. Selon Will Townsend, vice-président et analyste principal chez Moor Insights & Strategy,

« Les réseaux cellulaires privés ont un potentiel immense, notamment pour les secteurs du transport et de la logistique. Toutefois, ces usages reposent sur une synchronisation ultra-précise et une latence minimale. HPE Aruba Networking CX 8325P répond à ces défis en intégrant une synchronisation de qualité télécom dans la structure du réseau. »

HPE annonce également le lancement du HPE ProLiant Compute DL110 Gen12, un serveur conçu spécifiquement pour les besoins des opérateurs télécoms et des déploiements en périphérie de réseau. Équipé du processeur Intel Xeon 6 Granite Rapids-D, il combine des performances de calcul avancées avec une gestion thermique et une densité d’E/S optimisées.

Un partenariat stratégique entre HPE et T-Mobile pour les TPE

La sécurisation des infrastructures télécoms étant un enjeu central, ce nouveau serveur propose des fonctionnalités de sécurité renforcées pour assurer la protection des données et la fiabilité des opérations critiques. Son déploiement vise à faciliter la modernisation des réseaux télécoms, tout en répondant aux besoins croissants en capacité de traitement à la périphérie du cloud.

Dans le cadre d’un partenariat avec T-Mobile, HPE propose une nouvelle offre visant les très petites entreprises (TPE) souhaitant bénéficier d’un réseau performant, sécurisé et simple à administrer. Cette solution repose sur une offre d’abonnement intégrant plusieurs éléments clés :

Le programme Connected Workspace de T-Mobile,

Le service Managed 5G Gateway,

Le commutateur HPE Networking Instant On série 1830,

Le point d’accès HPE Networking Instant On AP21.

