Distribution : CrowdStrike accessible via Westcon-Comstor sur AWS

Grâce à cet accord, les revendeurs peuvent désormais commercialiser les solutions de cybersécurité CrowdStrike, dont Falcon Endpoint Security, Falcon Cloud Security et Falcon Identity Protection, directement via AWS Marketplace. En bénéficiant du programme de Westcon-Comstor, ils accèdent à un processus de vente simplifié, basé sur des offres privées, leur permettant de proposer ces solutions de manière fluide à leurs clients.

L’objectif est d’optimiser l’adoption des solutions CrowdStrike en s’appuyant sur la structure existante d’AWS Marketplace, tout en permettant aux partenaires de tirer parti du modèle CPPO (Channel Partner Private Offer), qui leur donne plus de flexibilité dans la gestion des ventes et des contrats.

Une tendance forte vers les marketplaces cloud

Les places de marché des hyperscalers, dont AWS Marketplace, prennent une importance croissante dans la distribution IT. Selon Canalys, plus de 50 % des ventes sur ces plateformes proviendront des partenaires d’ici 2027. Face à cette évolution, Westcon-Comstor renforce son programme AWS Marketplace avec la mise en place d’une équipe dédiée à l’accompagnement des partenaires.

En parallèle, le distributeur propose des services de conseil et d’expertise pour aider les revendeurs à configurer, utiliser et maximiser leurs opportunités sur AWS Marketplace. Il met également à disposition son 3D Lab, un environnement de démonstration permettant d’expérimenter l’intégration des services AWS avec les solutions de cybersécurité, dont celles de CrowdStrike.

AWS Marketplace : un accès simplifié à CrowdStrike

Cet accord s’inscrit dans une collaboration plus large entre Westcon-Comstor et CrowdStrike, déjà présents ensemble sur plusieurs marchés européens. Cette relation a récemment été reconnue par CrowdStrike, qui a décerné à Westcon-Comstor le titre de Partenaire Distributeur Mondial de l’Année 2024, soulignant sa contribution à l’adoption de la plateforme Falcon. « Nous sommes ravis d’élargir la portée de notre relation stratégique avec CrowdStrike grâce à cet accord », indique René Klein, vice-président exécutif de Westcon-Comstor pour l’Europe. « AWS Marketplace permet aux entreprises de trouver, tester, acheter et déployer facilement des logiciels, au point de modifier le comportement d’achat des utilisateurs finaux. »

« Permettre aux partenaires de capitaliser sur cette tendance crée d’énormes opportunités à travers la chaîne de valeur, tout en cimentant le rôle du channel dans l’économie du marché du cloud. »

John Taylor, vice-président des alliances pour l’Europe chez CrowdStrike, souligne l’impact de cette collaboration : « La relation entre CrowdStrike et AWS continue de transformer la façon dont les organisations et les partenaires construisent et sécurisent leurs activités dans le cloud. Notre collaboration avec Westcon-Comstor est une nouvelle étape passionnante, permettant aux revendeurs de stimuler la croissance et le succès sur AWS Marketplace tout en permettant aux clients d’adopter et de normaliser de manière transparente la plateforme Falcon. » Ce rapprochement entre Westcon-Comstor et CrowdStrike illustre la transformation en cours du modèle de distribution IT, avec une place de plus en plus centrale accordée aux marketplaces cloud et aux offres privées.

À propos de ChannelBiz :

ChannelBiz.fr est le média des partenaires de distribution IT & Tech en France : Intégrateurs, revendeurs, et MSP/MSSP. Chaque semaine, nous proposons à nos 9000 abonnés 2 newsletters autour des actualités et des enjeux majeurs du Channel : infra & Cloud, Cybersécurité ; Workspace & AV ; Telecom; et Business Apps. Nous éditons également chaque trimestre « ChannelBiz : Le Mag » : un magazine de 60 pages, pour prendre du recul sur les tendances fortes du marché. Et pour ne rien rater de l’actualité du Channel au quotidien, rejoignez notre page Linkedin ChannelBiz.