[Tribune] NIS2 : Pourquoi 75% des organisations ne sont toujours pas prêtes ?

La Directive NIS2 constitue un cadre réglementaire clé pour harmoniser et renforcer les normes de sécurité des réseaux et des systèmes d’information à travers l’Union européenne.

NIS2 marque une étape décisive pour améliorer la résilience des organisations face aux cybermenaces croissantes. Cependant, la non-conformité à cette directive peut entraîner des sanctions sévères. Les entreprises essentielles (EE) s’exposent à des amendes pouvant atteindre 10 millions d’euros ou 2 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial. Pour les entreprises importantes (IE), les amendes peuvent s’élever à 7 millions d’euros ou 1,4 % du chiffre d’affaires annuel.

Les entreprises sont-elles vraiment dans les starting-blocks pour la directive NIS2 ?

Dans ce contexte de montée des cybermenaces et d’urgence à se conformer à la Directive NIS2, comment les entreprises peuvent-elles surmonter les défis organisationnels, les retards de mise en conformité (puisque 75 % d’entre elles n’ont pas encore une vision claire des impacts de NIS2) et la pénurie de ressources, tout en minimisant le risque de sanctions pouvant atteindre jusqu’à 10 millions d’euros pour les entreprises essentielles ?

Malgré l’importance stratégique de NIS2, une récente étude menée par IDC pour Insight Enterprises met en lumière des retards préoccupants à travers l’Europe. De nombreuses entreprises peinent à franchir les étapes nécessaires pour se mettre en conformité, entravées par des obstacles internes et un manque de sensibilisation.

Cette situation est d’autant plus alarmante que la directive prévoit également des sanctions personnelles pour les dirigeants, notamment l’interdiction d’exercer des fonctions de direction en cas de non-conformité. Parmi les entreprises interrogées, 75 % n’ont pas encore une vision claire des implications de NIS2 sur leurs opérations. Ce manque de préparation révèle également un désalignement marqué entre les directions générales et les équipes informatiques.

Retards inquiétants dans la mise en conformité : un fossé entre dirigeants et responsables informatiques

L’étude met en évidence une déconnexion significative entre les dirigeants d’entreprise et les responsables technologiques. Tandis que 46 % des PDG européens considèrent la gestion des risques comme une priorité stratégique, 42 % des responsables IT estiment que les conseils d’administration ne s’investissent pas suffisamment dans les efforts de conformité. La conformité est souvent perçue comme une contrainte administrative, loin des priorités immédiates axées sur la croissance et la performance économique.

En outre, 28 % des dirigeants restent peu sensibilisés aux enjeux de cybersécurité, ce qui freine les investissements indispensables pour répondre aux exigences de NIS2. Un autre obstacle majeur souligné par l’étude est le déficit de compétences internes. 57 % des entreprises reconnaissent que leur charge de travail liée à la conformité dépasse les capacités de leurs équipes, et 52 % admettent ne pas disposer de l’expertise technique nécessaire. Face à cette situation, 54 % des organisations envisagent de recourir à des fournisseurs de services de sécurité managés dans les deux prochaines années pour pallier ce manque de ressources internes.

Comment se préparer efficacement à NIS2 ?

Se conformer à la directive NIS2 demande une approche rigoureuse et structurée. Les 6 étapes clés pour y parvenir :

Évaluer les risques de cybersécurité : Réaliser une analyse approfondie pour identifier les vulnérabilités potentielles des actifs, réseaux et systèmes d’information.

: Réaliser une analyse approfondie pour identifier les vulnérabilités potentielles des actifs, réseaux et systèmes d’information. Renforcer la gestion de la chaîne d’approvisionnement : Surveiller les accès tiers, inspecter les logiciels et contrôler les communications via API. La sécurité de la chaîne d’approvisionnement devient un enjeu stratégique.

: Surveiller les accès tiers, inspecter les logiciels et contrôler les communications via API. La sécurité de la chaîne d’approvisionnement devient un enjeu stratégique. Protéger les accès privilégiés : Mettre en œuvre des audits réguliers et adopter le modèle Zero Trust, basé sur un contrôle strict des identités et permissions. L’utilisation de l’authentification multifactorielle adaptative est un atout essentiel.

: Mettre en œuvre des audits réguliers et adopter le modèle Zero Trust, basé sur un contrôle strict des identités et permissions. L’utilisation de l’authentification multifactorielle adaptative est un atout essentiel. Se prémunir contre les ransomwares : Investir dans des systèmes avancés de prévention, de détection et de réponse aux menaces sur les endpoints, réseaux et e-mails.

Investir dans des systèmes avancés de prévention, de détection et de réponse aux menaces sur les endpoints, réseaux et e-mails. Adopter une stratégie Zero Trust : Renforcer les piliers de sécurité que sont l’identité, les endpoints et le réseau pour réduire les risques de compromission et limiter l’impact des cyberattaques.

: Renforcer les piliers de sécurité que sont l’identité, les endpoints et le réseau pour réduire les risques de compromission et limiter l’impact des cyberattaques. Sensibiliser et former le personnel : Déployer des campagnes de formation régulières pour permettre aux équipes de reconnaître et signaler les menaces potentielles.

Une opportunité pour une cybersécurité renforcée

La Directive NIS2 ne se limite pas à imposer des contraintes : elle offre une occasion unique de consolider les infrastructures et de renforcer la résilience face à des menaces numériques de plus en plus sophistiquées. Les organisations qui anticipent ces évolutions s’assureront non seulement d’être en conformité, mais aussi de protéger efficacement leurs données et leurs opérations critiques. En adoptant une stratégie proactive, en investissant dans des ressources humaines et technologiques, et en impliquant les équipes dirigeantes, les entreprises peuvent transformer la mise en conformité en un véritable levier de compétitivité dans un monde numérique de plus en plus exposé.

