Stratégie Channel : l’éditeur Wallix mise sur ses partenaires pour renforcer son positionnement en cybersécurité

Dans un marché de la cybersécurité en pleine mutation, l’éditeur européen de solutions de gestion des identités et des accès, WALLIX, a dévoilé sa stratégie Channel 2025 lors de sa conférence partenaires les 11 et 12 février à Séville.

L’objectif affiché est clair : offrir davantage d’autonomie aux partenaires de distribution, intégrateurs, revendeurs et MSP pour accélérer la croissance de l’entreprise et renforcer sa présence sur le marché.

Avec plus de 3 500 clients actifs en 2024, WALLIX observe une montée en puissance de la demande pour ses solutions, notamment autour de sa plateforme WALLIX One, conçue sur une approche zero-trust et disponible en mode SaaS, on-premises et hybride. La nouvelle stratégie vise ainsi à structurer et renforcer les relations avec l’écosystème de partenaires afin de mieux répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion des accès et de cybersécurité.

Accélération du réseau de partenaires et focus sur les MSP et l’OT

L’éditeur entend élargir sa couverture du marché en s’appuyant sur les distributeurs à valeur ajoutée (VAD), les intégrateurs/revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les fournisseurs de services managés (MSP). Ce modèle vise à faciliter l’accès aux solutions de gestion des identités et des accès, tout en accompagnant les partenaires sur le plan technique et commercial.

Le renforcement des partenariats avec les MSP figure parmi les axes stratégiques majeurs de 2025, en raison de leur rôle croissant dans la fourniture de services externalisés aux entreprises. Le marché OT (Operational Technology) constitue également une priorité, dans un contexte où les infrastructures industrielles sont de plus en plus ciblées par des cyberattaques, nécessitant des solutions robustes de protection des identités.

La stratégie repose aussi sur une modernisation de l’approche commerciale, en adaptant les modèles de partenariat aux attentes du marché. WALLIX souhaite optimiser le taux de transformation des contrats en structurant mieux l’accompagnement des partenaires, tout en leur laissant plus d’indépendance sur la vente et le marketing.

WALLIX mise sur l’expertise de son réseau

Dans cette logique, WALLIX prévoit d’étendre l’accès aux ressources de formation et aux outils de vente afin d’autonomiser son réseau. L’entreprise veut ainsi aligner son écosystème sur des plans de développement commercial adaptés aux besoins locaux, en tenant compte des spécificités culturelles et sectorielles de chaque marché. Éric Gatrio, Chief Revenue Officer de WALLIX, explique cette approche :



« Nos partenaires sont essentiels à la croissance et au succès de WALLIX. Ils jouent un rôle crucial en aidant les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de nos solutions de gestion des Identités, des Accès et de la Gouvernance, en apportant une expertise locale et des stratégies de cybersécurité personnalisées pour répondre aux besoins uniques de nos clients. »

Lors de l’événement de Séville, WALLIX a également récompensé plusieurs de ses partenaires pour leurs performances en matière d’innovation, de croissance et de satisfaction clients. Parmi les lauréats figurent Aquastar, Axians, Comguard, Cybertech, Datacom, Exaprobe, Glox, Mechsoft, Next Step, Orange Cyber Defense, Prianto, Sahara Net, SNS Security, Techso et Thales Cyber Solutions.

En s’appuyant sur une base de partenaires renforcée et mieux outillée, WALLIX espère consolider son développement à l’international tout en proposant une alternative européenne aux solutions de cybersécurité existantes. Avec une demande croissante pour des plateformes de gestion des identités adaptées aux environnements IT et industriels, l’éditeur entend capitaliser sur la montée en puissance des MSP et l’essor des architectures zero-trust pour poursuivre sa croissance en 2025.

